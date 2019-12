„Chtěl jsem vám fanouškům popřát hezkého Silvestra a vstup do nového roku trošku jinou fotkou, bohužel ale tahle je aktuálnější…,“ posteskl si na svém instagramovém profilu u série fotografií, na kterých je zachycen v nemocničním pokoji v Bangkoku. Právě v Thajsku tráví s rodinou závěr roku 2019.

„Můj Silvestr bude v nemocnici s vysokýma horečkama. Holt konec roku se vším všudy…“ upřesnil, co se přihodilo. Vzápětí ale své příznivce uklidňoval. „Nebojte se, za pár dní jsem zase zpět připraven v plné síle do roku 2020,“ věří a přidal hashtagy odkazující k olympijským hrám v Tokiu, na kterých by měl obhajovat zlatou medaili.