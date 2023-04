Jistě to znáte. Posloucháte hodnocení volejbalového zápasu, v němž experti či hráči vysvětlují, že jedno z mužstev vyhrálo díky kvalitnějšímu servisu. Ať chcete, nebo nechcete, moderní pojetí tohoto sportu stojí na agresivním podání, které je vlastně prvním útokem. Nemusíte dát hned eso, ale pokud uvedete míč nepříjemným způsobem do hry, dostanete soupeře pod tlak.

Emoce. Milan Moník během čtvrtfinálové série s Kladnem | Foto: VK Lvi Praha

Takových rozhovorů dal i český reprezentant Milan Moník nespočet. Proto jsme to tentokrát zkusili jinak. Požádali jsme starší žáky a žákyně pražských Lvů o otázky a jejich vzor je předvečer zahájení semifinálové série s Karlovarskem zodpověděl. „Zajímavé dotazy. Bylo příjemné odpočinout si od těch novinářských,“ ocenilo 35leté libero nápady svých následovníků.

Ivana Kopková a Anna Varcopová: Na jakém postu jste začínal a na jakém jiném byste chtěl hrát?

Celý život jsem hrál na smeči, až před pěti lety jsem se přesunul na libero. Kdybych si ale mohl vybrat, byla by to nahrávka. To se mi napůl splnilo, jelikož libero musí občas i nahrávat.

Martin Beran: Byl jste odmalička talent, nebo jste si musel všechno vydřít?

Nějaký talent jsem měl, ale celé dospívání jsem se poctivě věnoval různým míčovým sportům. Všeobecná průprava mi později moc pomohla. Bez dřiny to totiž nejde. Talent volejbalistovi pomůže, ale sám nestačí.

Kulhavý vyhrál první triatlon. Na biku jel jako traktor, říkal druhý v cíli

Maya Bouazra: Jak vám to šlo ve škole? Čím byste byl, kdybyste nehrál volejbal?

Byl jsem průměrný student. Měl jsem dost volejbalu a škola nebyla úplně mojí prioritou. Nicméně mi maminka řekla, že dokud neudělám maturitu, nehnu se z domu. Takže jsem ji udělal, a pak se mně otevřel svět. Na druhou otázku nedokážu odpovědět. Upřímně jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Asi bych se věnoval nějakému sportu.

Adam Ježek: Dokážete si představit, že byste hrál za Karlovarsko?

V tuhle chvíli určitě ne. Lvi jsou pro mě jasná jednička.

Matyáš John: Myslíte si, že budou Vary těžší soupeř než ve čtvrtfinále Kladno?

Ano, ačkoli Kladno bylo na čtvrtfinále moc těžký soupeř. Vary vyhrály základní část, což hovoří za vše. Jsem ale přesvědčený, že se dají vyřadit.

Saveliy Gololobov: Má Karlovarsko silnější, nebo slabší tým než loni?

To je otázka. Vary dobře doplnily kádr. Loni měly mladší a bojovnější tým. Nyní ukazují, že v rozhodujících chvílích jsou zkušenosti klíčové. Vyhrály jako loni základní část, takže jsou minimálně stejně dobré.

Štěpán Dryje: Jak se vám hraje proti Varům? Škála od 1 (nejméně) do 10.

Deset. V této sezoně měly naše vzájemné zápasy náboj i šťávu. Semifinálová série bude určitě stejná.

Je čas nakopat pár zadků, říká máma Svitolinová. Tenistka popsala hrůzy z fronty

Marek Diviš: Jak dlouho plánujete hrát volejbal?

Dokud mě bude bavit. Už nejsem nejmladší a rozhodující jsou samozřejmě výkony. Až nebudu moci dát týmu, co jsem zvyklý, skončím. Jsem rád, že jsem udělal tu změnu a přešel na post libera. Nedovedu si představit, že bych pořád skákal.

Aneta Kopejtková: Chtěl byste trénovat mládež?

Už s tím mám nějaké zkušenosti, pár tréninků mládeže jsem odvedl. Je možné, že se časem vydám tímto směrem. U volejbalu bych rád zůstal. Jestli u mládeže nebo dospělých, ukáže čas.

Gabriela Chichmanová: Budete hrát i příští rok za Lvy?

Ano, budu.