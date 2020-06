Prohlášení dublinského rodáka překvapilo o to víc, že ještě poměrně nedávno to na odchod do sportovního důchodu v podání McGregora příliš nevypadalo. „Ještě jsem zdaleka neukázal vše,“ vyhlásil v lednu poté, co ve svém (zatím) posledním souboji v prestižní organizaci UFC vyprovodil z klece Donalda Cerrona.

Sportovní svět však příliš nevěří jeho slovům o konci kariéry. Kromě zmíněných slov jsou zpochybňována i proto, že McGregor v minulosti oznámil konec už dvakrát. Ani před čtyřmi lety, ani v minulém roce se však o definitivní závěr aktivního bojového života nejednalo.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ