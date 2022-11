Poděkování a konec. O nástupci Neussera v čele NSA se teprve začne jednat

Po sedmnácti měsících končí Filip Neusser jako šéf Národní sportovní agentury (NSA), do jejíž kompetence patří vyplácení státních dotací pro sport. Oznámil to premiér Petr Fiala na jejich společné tiskové konferenci. Ve funkci zůstane do konce listopadu. Zatím není jasné, kdo nahradí Neussera v čele úřadu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zleva končící předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser a premiér Petr Fiala | Foto: ČTK