„Tatínku, ty budeš ministr?“ slyšel po pondělním jmenování od svého potomka funkcionář, který se včera de facto přesunul do politiky.

Bývalý pozemní hokejista bude řešit, kam ze státní kasy odejdou prostředky na sport.

„Nejsem zástupcem malých ani velkých sportů. Pomoct teď potřebuje dětský sport. Jeho situace není kvůli covidu dobrá,“ prohlásil Neusser, který byl v rámci Českého olympijského výboru kritikem a vyzyvatelem předsedy Jiřího Kejvala.

Prioritou někdejšího brankáře v tom je podobnost s jeho předchůdcem v čele agentury Milanem Hniličkou zřejmě jen náhodná je v následujících týdnech dostat letošní dotace ke sportovcům a klubům.

„Nechci prostředky směřovat na svazy, finance je potřeba dostat i do obcí. Zasadím se o to, aby k tomu došlo co nejrychleji a celý český sport se povedlo rozhýbat,“ pokračoval.

Po zralé úvaze

Nabídku na vedení NSA dostal od premiéra a nějaký čas o ní přemýšlel. „Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že z této pozice mohu ovlivnit sport víc než v olympijském výboru,“ zdůraznil.

„S panem Kejvalem se brzy setkáme a vysvětlíme si, jak jsme na tom. Pochopitelně se nemusí obávat, že by olympionici neodcestovali do Tokia,“ zareagoval na vyjádření bosse ČOV, že výbor ještě od agentury neobdržel žádné prostředky.

Spojení s vládní garniturou vnímá tak, že chce sport odpolitizovat, a věří, že mu mandát po říjnových volbách neskončí. „Nechci tu být do důchodu, ale ani skončit ve čtyřiceti. Chci sloužit českému sportu a za čas představit vizi do budoucnosti. Vždy budu ctít demokratické principy a transparentnost.“

Filip Neusser zároveň potvrdil i tweet, v němž loni při fotbalové aféře napsal, že nechce žádné „cinklé“ soutěže, a kdo se něčeho takového dopustí, musí být ze sportu vyobcován. Jak to vidí v případě Miroslava Pelty, který je znovu šéfem Krajského fotbalového svazu v Liberci?

„Vymezuji se vůči jakýmkoliv špatnostem ve sportu. Pan Pelta je obviněný, a tak si počkáme na soud. Chci nastavit takové principy, aby si všichni uvědomili, že pokud je budou porušovat, tak NSA pro ně tady nebude,“ dodal.