Zazářil na 1/2Maratonu Praha. Nestál sice na stupních vítězů, ale závod byl pro něj mnohem náročnější než pro ostatní. Ondřej Zmeškal, který v devatenácti letech ztratil zrak, pokořil trasu dlouhou 21,0975 km v čase 1:32:06. Tím vytvořil český rekord na této trati mezi nevidomými.

Ondřej Zmeškal se svým trasérem po rekordním pražském půlmaratonu | Foto: se svolením Ondřeje Zmeškala

„Byl to krásný závod a skvělý start do sezony,“ hodnotil pro společnosti RunCzech novopečený rekordman, pro nějž není běh jedinou disciplínou. Do spektra jeho zájmů patří i cyklistika a triatlon. Sport mu dělá radost už od dětství. Intenzivně se mu však začal věnovat teprve před osmi lety.

Po předčasném porodu přišel v inkubátoru o zrak v jednom oku. To mu ale nezabránilo ve sportu ani ve vyučení zahradníkem. Jenže před třinácti lety bohužel v důsledku odchlíplé sítnice ztratil zrak i ve druhém oku. Od té doby dokáže rozlišit jen světlo a tmu. Přesto v sobě dokázal najít vůli postavit se nepřízni osudu.

„Trvalo asi rok, než jsem sebral sílu jít životem dál. Pomohl mi v tom kamarád, který tehdy na jednom závodě viděl nevidomé běžce. Uvědomil jsem si, že díky tomu, že mě vždycky sport bavil, by mohl být mým novým cílem,“ líčí nyní dvaatřicetiletý sportovec.

Jeho životní příběh je zároveň obrovskou inspirací a nadějí pro každého, bez ohledu na to, jestli se potýká s nějakým handicapem nebo ne. V roce 2015 začal s tréninkem. Už o rok později se zúčastnil maratonu na Velké čínské zdi a aby toho nebylo málo, medaili z něj záhy vydražil ve prospěch chlapce se svalovou dystrofií.

Ondřej ZmeškalZdroj: se svolením Ondřeje Zmeškala

A pak už to šlo ráz na ráz. Zvládl Ironmana v německém Řezně, uběhnutím trasy napříč Českou republikou vybral 280 tisíc korun pro nevidomé děti, zúčastnil se paratriatlonu v Lausanne a předloni s trasérem Markem Peterkou jako první nevidomý cyklista ujel trať Tour de France. Jeho snem je zazávodit si na paralympijských hrách v roce 2024.

Důležité je najít něco, co vás naplňuje

„Prostě jsem nechtěl žehrat nad tím, co mě potkalo, a litovat se. Důležité je najít si v životě něco, co vás baví a naplňuje. Tomu se věnujte a snažte se to dělat co nejlíp. Půjde to třeba pomalu, krůček po krůčku, ale když se pro to opravdu rozhodnete, dokážete to,“ popsal, jak se dokázal vzepřít obrovské překážce, jakou je ztráta zraku.

Po půlmaratonu zářil i profesor Petr Toušek, přednosta Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Přišel na kontrolu, mluvil o aktivitách, a protože sám sportuji a půlmaraton jsem už několikrát běžel, slovo dalo slovo, a poprvé jsem se postavil na start jako doprovod,“ vysvětloval novou roli traséra.

„Závod pro mě dostal další rozměr. Nešlo už jen o samotný běh, ale hlavně o to, podpořit Ondřeje. A spolu s ním nadchnout lidi pro běhání a ukázat, že handicap není jen překážkou, ale může být naopak motivací,“ neskrýval obdiv k nevidomému závodníkovi.

Jejich běžecké partnerství má velký potenciál. Chtějí ho naplnit v listopadu, kdy se mají vypravit na Athénský maraton.