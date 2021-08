Jeho přičiněním můžeme nahlédnout do atletického pravěku. Trenér Jan Pernica připravil skvěle Václava Neužila na hlavní roli ve filmu Zátopek. Kromě toho se staral o běžecké scény s početným komparsem.

Trenér Jan Pernica (vlevo) si ve filmu zahrál Gustafa Janssona. | Foto: Ivana Roháčková

Kouč předních atletů, který se nedávno vrátil z Tokia, začal trénink s hercem Dejvického divadla už dávno. „Bylo to myslím v roce 2014. Ozval se mi režisér David Ondříček a říkal, že bude točit film o Emilu Zátopkovi a potřeboval by z jednoho herce udělat běžce. Dal mě dohromady s Vaškem Neužilem a tím to začalo,“ zavzpomínal Jan Pernica.