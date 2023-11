Neznal ani jména spoluhráčů. Měl stavět rakety, teď rozděluje míče a šokuje NFL

/NA SKOK DO NFL/ Je jedním z nejpozoruhodnějších příběhů letošní sezony slavné zámořské soutěže. Opomíjený náhradník Joshua Dobbs pomáhá fotbalistům Minnesoty po katastrofickém startu ročníku do play-off. Svojí unikátní sportovní cestou přitom udivuje svět amerického fotbalu. Úvodním dílem nové rubriky Deníku „Na skok do NFL“ provází expert a podcaster Matěj Hejda.

Quarterback Joshua Dobbs, hrdina uplynulých dní v zámořské NFL. | Foto: Profimedia