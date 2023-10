Když se mezi sportovními nadšenci vysloví jméno Tom Brady, snad každý si okamžitě vybaví věhlasné Super Bowly, které tento nezlomný bojovník sbíral jako na běžícím páse. Letos se však populární NFL rozběhla bez účasti největší ikony v historii amerického fotbalu. Úplně poprvé po třiadvaceti letech. „Rozhodně to zní malinko zvláštně, takovou osobnost zkrátka nenahradíte,“ vypráví v rozhovoru pro Deník český expert na NFL a podcaster Matěj Hejda. Co všechno stojí za rostoucí dominancí zámořského fenoménu?

Tom Brady, dnes už naprosto neodmyslitelná legenda amerického fotbalu. | Foto: Profimedia

Další sezona NFL už je zase v plném proudu. Rozjela se podle představ?

Řekl bych, že se rozběhla naprosto bez problému. Ty největší komplikace si podobně jako další světové soutěže prožila během koronavirové pandemie, kde se musela potýkat s obrovskými komplikacemi. Zápasy bez diváků, potíže s rozpisem jednotlivých utkání a tak podobně. Tohle už dnes ovšem není na pořadu dne a všechno běží na plné obrátky. Škoda jen brzkých zranění některých velkých hvězd. Tomu se ale nikdy nevyhnete.

Po dlouhých třiadvaceti letech poprvé bez největší ikony Toma Bradyho. Zní to malinko zvláštně, že?

Nebudu vám lhát, zní. I člověk přející jiným týmům si k němu v posledních letech našel cestu. A zároveň pochopil, že je to skutečně ta největší legenda amerického fotbalu. Jeho nepřítomnost pochopitelně znamená velký rozdíl a ztrátu pro celou soutěž. Navzdory tomu, že v NFL jsou momentálně mnohem talentovanější hráči než byl on. Takovou osobnost zkrátka nenahradíte.

Může to mít vliv na celkové ovzduší soutěže v následujících letech?

Rozhodně může. Tedy alespoň co se týče marketingu, byla to obrovská osobnost soutěže i celého sportu. Nicméně NFL má nyní Patricka Mahomese, zřejmě nejtalentovanějšího quarterbacka všech dob, jenž po Bradym přebral tu pomyslnou nálepku ikony soutěže. Sbírá úspěchy, kariéru má rozjetou neuvěřitelně. Každou sezonu překoná nějaký ofenzivní rekord soutěže. Ale na celkové ovzduší to určitě bude mít jistý vliv. Jaký, to zatím nedokážu odhadnout.

Připravilo si vedení soutěže pro fanoušky či kluby samotné nějaké zajímavé novinky?

(zamyslí se) Myslím si, že ne. Nějaké drobné změny v pravidlech, ale rozhodně nic převratného. Třeba před dvěma lety se měnil počet zápasů v základní části z šestnácti na sedmnáct, to se dá považovat za poměrně velkou obměnu. Někdo si možná řekne, že oproti basketbalu či hokeji je to pořád extrémně malé množství, nicméně věřte mi, že je to pořádná zátěž. Momentálně se řeší ještě případné přidání osmnáctého duelu v budoucnu a naopak odebrání jednoho přípravného před sezonou. To však zatím leží pouze na stole.

Úchvatná kariéra legendárního quarterbacka Toma Bradyho:

Zdroj: Youtube

Co jsou obvykle ta největší lákadla, která pravidelně vyprodávají obrovské stadiony v zámoří?

V první řadě je třeba říct, že se opravdu jedná o suverénně nejpopulárnější sport v Americe. A ta pozice je v současné době téměř neotřesitelná. Roste sledovanost, parádně funguje také propojení s univerzitními ligami, v těchto ohledech má americký fotbal neuvěřitelně navrch. Navíc velké množství fanoušků vnímá návštěvu zápasů jako velkou kulturní událost. Tím, že v NFL je domácí utkání v podstatě vzácnou událostí, se otevírají úplně jiné možnosti.

Například?

Od rána se v areálu pořádají všemožné hudební koncerty, griluje se, je to taková předzápasová párty. A to člověku mnohdy zabere celý víkend. Fanoušci tím doslova žijí, za utkáními dojíždí ze všech koutů státu, někdy i z nepředstavitelných vzdáleností. Zkrátka kulturní událost. A i tím popularita amerického fotbalu jenom poroste.

Získává si americký fotbal za mořem s postupem sezony stále větší fanouškovskou základnu?

Ve většině případů se návštěvnost nijak neliší, ale samozřejmě narazíte i na organizace, které například prochází dlouhodobou krizí, což se poté podepisuje také na zájmu fanoušků. Občas k něčemu takovému dojde, každopádně na těch tradičních adresách chodí pravidelně plný stadion a sehnat lístek není vůbec snadné.

Zájem pochopitelně vrcholí s tradičním SuperBowlem. Akcí, která se ve sportovním prostředí bude překonávat jen velice těžko.

Přesně tak. Navíc pro příležitostní fanoušky, kteří americký fotbal nesledují na každodenní bázi, se jedná o naprosto geniální reklamu na tento sport. Je to tak nesmírně sledovaná událost, že každým rokem přitahuje nové a nové příznivce po celém světě. Občas jde o výborný zápas, občas to zase nepřinese žádnou velkou podívanou, ale význam celé události přebije, co vidíte na hřišti.

Vraťme se na úplný začátek. Jak se vůbec z amerického fotbalu stal tak obrovský sportovní fenomén za velkou louží?

No, myslím si, že existuje více úhlů pohledu. Jednak je to dáno kulturou toho sportu, jedná se zkrátka o show, která často pohltí celou rodinu napříč vícero generacemi. Podobně to měl třeba i tradiční baseball. Ten byl dlouhá léta v USA sportem číslo jedna. Jenže v posledních letech se potýká s poklesem sledovanosti zejména ze strany mladých lidí a různých komunit. Zatímco americký fotbal přitahuje svou atraktivitou i výjimečným zážitkem z pohodlí domova.

A bude jeho popularita stoupat i nadále?

Už nyní dosahuje naprosto enormních rozměrů, takže spíše bych řekl, že si svou popularitu udrží a na rozdíl od dalších sportů o ni nepřijde. Minimálně v rámci Severní Ameriky. Ostatně nejsledovanější zápasy jsou z nedávné minulosti. Zájem o sport výrazně roste i na evropském trhu.

Proč zámořští investoři vloží raději balík peněz do amerického fotbalu, namísto třeba slavné hokejové NHL?

Záleží, jakými prostředky bude investor disponovat. Pokud bych měl omezený balík, tak jej vložím do klubu NHL, každopádně kdybych disponoval téměř neomezeným kapitálem, neváhám a vstoupím do světa NFL. A je to prosté. Tím se rozhodně nechci nijak dotknout hokeje. Vlastnit sportovní klub je v Severní Americe momentálně neuvěřitelně výhodný byznys. Ne vždy v minulosti tomu tak bylo. Dnešní doba tomu naopak přeje.

Od toho se asi odvíjí rovněž finanční prémie jednotlivých hráčů, viďte?

A teď si vezměte, že takoví elitní baseballisté berou ještě více peněz. Nejlépe placení hráči v basketbalu jsou na tom podobně jako hráči amerického fotbalu. Zvláště pozice quarterbacka je v zámoří neuvěřitelně placená. Zdaleka více než všechny další pozice v týmu. A pravdou je, že v oblasti finančních odměn dostává hokejová NHL pořádně na frak. Tam je nejlépe placený hráč ligy zhruba na čtvrtině toho, co má nejlépe odměněný quarterback v NFL.

Matěj Hejda, hokejový reportér a podcaster.Zdroj: se souhlasem Matěje Hejdy

Zajímavý pro mě je rovněž fakt, že v Americe chodí desítky tisíc i na zápasy univerzitní ligy. Vnímají to lidé podobně jako návštěvu koncertu či divadla?

Dokonce si troufnu říct, že ještě více. Kdybych měl příležitost někomu ze svého okolí doporučit návštěvu amerického fotbalu, tak rozhodně ukážu na zápas univerzitní ligy. Je to dáno i zapojením studentstva, které vytváří úplně jinou atmosféru a dělá z utkání jedinečný zážitek. Jenom si představte, že by tady v Česku přišlo na univerzitní utkání několik desítek tisíc fanoušků. Nepředstavitelné.

Je reálné, aby se jednou něco takového dostalo i do evropských zemí?

NFL se poměrně dlouho snaží v Anglii, kam pravidelně jezdí. A dost místních už si stihlo tak trochu přivlastnit třeba organizaci Jacksonvillu. Ale kdybych měl zvolit pomyslný jackpot, tak jednoznačně Německo. Suverénní jednička v Evropě, co se sledovanosti a oblíbenosti týče. Podívejte se na loňsky zápas Toma Bradyho v Mnichově, jenž se vyprodal za pouhých sedm minut. Svůj zájem projevilo více než půl milionu fanoušků. Tým v Evropě je to sice zatím pouze vize, ale rozhodně více reálná než třeba v případě hokejové NHL.

Loňský ročník NFL nakonec ovládl papírový favorit Kansas City Chiefs. Půjde si i tentokrát pro celkové vítězství?

Rozhodně jsou jedním z největších favoritů. Na větší závěry je však zatím poměrně brzy. Každopádně pokud máte ve svém týmu Patricka Mahomese, k tomu navíc trenéra, jenž je naprostou špičkou v NFL, pak je naprosto pochopitelné, že jste bráni za favority na titul. Nicméně pořád si myslím, že bychom našli organizace, jež disponují výrazně širším kádrem a budou letos pro Kansas obrovskou výzvou.

Kdo další tedy může hlasitě promluvit do bojů o titul?

Vidím zejména dva velké favority v NFC – loňského finalistu Philadelphii Eagles s rostoucím quarterbackem Jalenem Hurtsem, a poté rovněž San Francisco 49ers. U nich vidím možná ten největší počet hvězd na jednotlivých pozicích. Skvělou defenzivní lajnu a quarterbacka, který v lize píše zatím neskutečný příběh. V AFC divizi rostou Kansasu silní konkurenti, ať už je řeč o Cincinnati, Miami se skvěle hrajícím útokem či Buffalu. O Bills a Super Bowlu se mluví poslední tři roky. Rozhodně to bude velice zajímavý boj o letošní prvenství.

Naopak velké komplikace musí vstřebávat v New Yorku. Zranění hvězdného Aarona Rodgerse je pro celý klub velké fiasko, viďte?

Strašné, k tomu není co říct. Člověk už si musí myslet, že Jets jsou doslova prokletou organizací. Mají neuvěřitelně našlapaný kádr a úplně jediné, co jim před rokem scházelo, byl kvalitní quarterback. Toho nyní přivedou a po čtyřech minutách úvodního zápasu o něho zase přijdou. S výhledem do play-off je to ze sportovního hlediska tragédie.

A zraněných hvězd bohužel přibývá. Může na to mít vliv i trochu specifický model sezony?

Asi to je podnět k diskusi, ale k tomu nedochází letos poprvé. Každopádně je pravdou, že nyní nastala se zraněními skutečně extrémní situace. Odstavených hráčů už je momentálně opravdu hodně, nicméně si nemyslím, že by se něco měnilo. Americký fotbal je zkrátka kontaktní a tvrdý sport, hráči se sráží v obrovské rychlosti, k čemuž zranění holt patří. A tak k tomu přistupuje také vedení soutěže. Často tak NFL nakonec vyhraje tým, kterému se nejvíce vyhýbají zranění a má velkou odolnost.