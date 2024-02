Další sezona prestižní NFL se nezadržitelně blíží ke svému konci. Už v noci z neděle na pondělí se za velkou louží odehraje fenomenální Super Bowl, každoroční finálová show, která mezi sportovní konkurencí nadále drží statut nejsledovanějšího utkání v Severní Americe. Po čtyřech letech si to o zlatý grál opět rozdají týmy Kansasu City a San Francisca, jejichž vzájemný souboj bude útočit na rekord (nejen) televizního vysílání. Co dalšího nabídne 58. finále nejslavnější ligy světa? Nejen o tom mluvil v rozhovoru expert a podcaster Matěj Hejda.

Letošní Super Bowl bude hostit luxusní aréna v Las Vegas. | Foto: Profimedia

Jak se bude hodnotit letošní sezona NFL? Samozřejmě když vynecháme blížící se vrchol v podobě Super Bowlu.

Člověk se na to musí dívat ze dvou úhlů pohledu. Máme za sebou velice povedené play-off, které by mělo ještě vyvrcholit právě bitvou Kansasu a San Francisca o titul. Můžeme říct, že bitvou momentálně dvou nejlepších týmů celé NFL. Naproti tomu základní část byla hodně poznamenaná velkým počtem zranění quarterbacků. Jedná o klíčové hráče týmu a to hodně naruší kvalitu hry i těch nejlepších celků ligy.

V předsezonním rozhovoru jsme společně probírali absenci legendárního Toma Bradyho. Byla nakonec hodně znatelná?

Brady je stále největší osobnost tohoto sportu, takže jeho absence tam určitě byla znát. Ale zase si nemyslím, že by se NFL najednou propadla a ztratila na své sledovanosti. Navíc to není jenom o Tomovi, v posledních letech opustilo soutěž hned několik legendárních quarterbacků, takže si všichni zatím tak obecně zvykají na novou éru. Nicméně já jsem přesvědčený o tom, že jejich nástupci dokážou dobře navázat.

Tím máte na mysli, že se NFL může těšit na další úspěšné quarterbacky?

Přesně tak. Dokonce si troufám říct, že nyní je v lize více kvalitních quarterbacků než za Bradyho éry. O výjimečnosti Patricka Mahomese nemusíme dlouho mluvit. Jsou ale tady i další, ať už Burrow, Hurts, Stroud,Purdy, Allen, Herbert či Jackson. NFL je v tomto ohledu v opravdu dobré situaci. Tom Brady se navíc příští rok opět vrátí do dění v NFL. Sice už ne jako hráč, ale jako komentátor zápasů bude rozhodně opět vidět.

Ptal bych se na příjemná překvapení sezony, ale oba víme, že letos jsme byli svědky především několika smutných momentů. Který vás zaskočil ze všeho nejvíc?

Jelikož vrcholí play-off, tak mě hned z první ruky napadá Baltimore Ravens a jejich konec před branami finále. Přeci jenom to byl nejsilnější tým základní části a s obrovskými očekáváními vstupoval i do bojů o titul. A když potom na domácím hřišti ofenzivně úplně selhali proti Kansasu, tak jsem byl upřímně trochu zaskočený. Každopádně hodně se mluví také o dalším selhání Dallasu v čele s kontroverzním bossem Jerrym Jonesem. Opět skvělá základní část a pak totální kolaps v play off. Pokolikáté už…

Další fiasko Cowboys. Všichni musí hned ven, pálí do slavné značky NFL legendy

Super Bowl s pořadovým číslem 58. Pro vás tedy celkem očekáváné složení finalistů?

Řekl bych, že ano. Před sezonou jsem měl na papíře nějakých pět hlavních favoritů a oba letošní finalisté mezi nimi byli. San Francisco ačkoliv nepodává v play-off žádné oslnivé výkony, tak letos dokázalo zúročit tu obrovskou sílu svého kádru a v základní části dominovalo. A Kansas City zase jako obhájce titulu, přestože v úvodu sezony to nebylo úplně ono. Takže v tomto případě se opravdu nedá hovořit o nějakém větším překvapení.

Sázkaři zatím mírně favorizují 49ers, nicméně větší zkušenosti by měly být na straně Kansasu, nemyslíte?

Přiznám se, že mě ty kurzy malinko překvapily. Ale přikládám to hlavně výsledkům ze základní části, během níž San Francisco dominovalo. Poráželo soupeře mnohdy o dvacet bodů, zatímco Kansas si to musel hodně vydřít. Kdyby však člověk soudil na základě aktuální formy, tak 49ers horkotěžko prošli až do Super Bowlu. V obou duelech byli téměř na hraně vyřazení, jejich obrana nehrála vůbec dobře, na druhou stranu jejich comebacky v závěru utkání je nutno ocenit. Naopak Kansas hrál ve velké formě. Defenzivně zvládal zápasy v Buffalu i Baltimoru skvěle.

Velkým příběhem finále bude rozhodně souboj hvězd Travis Kelce vs. George Kittle. Vrátí se druhý zmiňovaný se slibovanou odplatou?

Z ryze fanouškovského pohledu bych si to přál, jelikož George je jeden z největších sympaťáků napříč celou ligou. Pro 49ers navíc naprosto klíčový frajer. Nicméně Kelce je zase obrovská celebrita a pojem sám o sobě. A to teď neříkám jenom díky jeho vztahu se slavnou Taylor Swift. Bude to souboj dvou největších jmen na obou stranách a pro fanoušky jeden ze zajímavých miniduelů.

Budu zpátky, slíbil. Rival ve stínu Kelceho vyhlíží velkou odplatu v Super Bowlu

Pro Kelceho navíc dost možná poslední zápas v jeho fenomenální kariéře. Myslíte si, že klíčem k rozhodnutí bude až výsledek Super Bowlu?

Vůbec bych se tomu nedivil. On to samozřejmě velice umí s médii, takže momentálně se má situace asi tak, že svůj konec nepotvrdil ani nevyvrátil. Zároveň však přiznal, že tento Super Bowl je pro něj životně důležitý. Z čehož se dá tak trochu předpokládat, že chytřejší budeme až po finále. Končí ale jeho starší bratr Jason a kdo ví, třeba nakonec opustí NFL společně.

Super Bowl bude opět bořit veškeré hranice sledovanosti. Roste ta prestiž každým rokem?

Jsem zvědavý, jaká budou letos čísla. Samozřejmě ta prestiž jako taková stoupá postupně, ale zejména teď očekávám, že dojde k malému boomu. Je tam Kansas City, je tam superhvězda Patrick Mahomes a k tomu Taylor Swift se svými fanoušky, takže sledovanost může být skutečně obrovská, ne-li rekordní v celé historii NFL. Ale obecně je to pořád nejsledovanější utkání v Severní Americe.

Matěj Hejda, hokejový reportér a podcaster.Zdroj: se souhlasem Matěje Hejdy

Unikátní z té sportovní stránky, nebo spíše jako výjimečná příležitost pro americký snobismus?

Samozřejmě se dá mluvit o určité formě snobismu. V momentě, kdy se nejlevnější lístky pohybují v řádech stovek tisíc korun, nemáte jako obyčejný smrtelník téměř žádnou šanci se tam dostat. Není to rozhodně levný špás.

Myslíte si, že ty ceny za lístky porostou sezonu za sezonou strmě vzhůru?

Podívejte, ceny rostou všude. Růst tam tedy rozhodně bude, nicméně letošní ceny jsou dle mého dány i tím, že Super Bowl hostí Las Vegas, ke kterému to zkrátka patří. Kde jinde bychom si také představovali nejdražší finále…Příští rok to má být v New Orleans, tam se to může vrátit do „normálnějších“ čísel.

Ještě se na vrátím ke zpěvačce Taylor Swift. Opravdu je ona jakožto přítelkyně hráče jedním z hlavních lákadel finále?

Ano, jedním z hlavních. Přiznám se, že jsem ji jako zpěvačku znal, ale netušil jsem, že její sláva je až tak velká. Vždyť v Americe se o ní v souvislosti se Super Bowlem mluví jako o největší hvězdě od dob Michaela Jacksona! (smích) To mi přišlo trochu šílené, ale taková je asi realita. A tím pádem se není čemu divit, že bude obrovským tahákem a také důvodem pro miliony lidí, aby si finále zapnuli. Podle mě stačí, aby byla na kameře zabrána za celý zápas třeba minutu a její fanoušci budou šílet. Jsou však i tisíce takových, které to štve.

Docela vtipné je, že v zámoří se teď nejvíce řeší, jestli Taylor stihne přeletět na zápas ze svého koncertu v Tokiu.

Také jsem něco takového slyšel. No, co k tomu dodat. Jenom vím, že ona za ním létala celou sezonu, vždycky z koncertu chvátala přímo na zápas. A to stejné Travis zase na její show. Teď si to jenom představte. Ale já sleduju především tu sportovní stránku, tohle jde už mimo mě.

Takže se skutečně můžeme dočkat nejsledovanější sportovní akce v historii amerických přenosů?

Myslím si, že ano. Když si člověk spojí všechno dohromady, tak to dává jasný smysl. Ale kdo si především mne ruce, je vedení NFL. Protože mít v Super Bowlu opět Kansas s nejlepším hráčem na světě, zároveň i s přidanou hodnotou v podobě pěvecké superstar, to je doslova marketingový jackpot.