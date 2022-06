A právě po ankarském finále má dojít k testovacímu závodu nové disciplíny. Češi si ji však nevyzkouší. Jednak se změnou nesouhlasí a pak se nejedná o reprezentační akci. Musel by o tom rozhodnou výkonný výbor pětibojařského svazu. „Pro mě to není téma. I kdybych byl testování nakloněný, jakože nejsem, tak v dané fázi sezony – čtyři týdny před mistrovství světa – je to absolutní nesmysl,“ říká reprezentační kouč Jakub Kučera.

Plave a běhá se pomaleji

Řada zemí včetně Česka považuje snahy mezinárodní federace UIPM za devastující. Závodníci vyspělých pětibojařských zemí se pokouší o tiché protesty pomocí nápisů na tričkách za zachování jezdectví. „Jsme proti nahrazení parkuru. V rámci pravidel budeme dělat všechny kroky, aby ke změně nedošlo,“ zdůrazňuje Kučera.

Protest pětibojařů? Předseda federace mi na pódiu nepodal ruku, řekl Vlach

Moderní pětiboj zatím není v programu OH 2028 a federace tak kvůli tomu, aby nevypadl, vymýšlí, jak ho zatraktivnit. Očividně však tápe a sport tím ničí. Už bylo zavedeno, že se závody musí uskutečnit na jednom stadionu a hlavní program – tedy bonusový šerm, parkur, plavání, kombinovaná disciplína laser run – vejít do 90 minut. „Výsledkem je, že se plave a běhá pomaleji. Nevím, jestli to prospívá sportu?“ ptá se jednatřicetiletý Kuf.

Bohužel se začíná projevovat nejednota. „Za květnových závodech v Albeně nám bylo doporučeno, abychom se testovacího závodu zúčastnili. Vím, že některé země na to kývly. Buď to mají nakázáno od svých federací, anebo se k tomu nesmějí vyjadřovat,“ tvrdí Jan Kuf, nejzkušenější český reprezentant.

Životní úspěch. Moderní pětibojař Vlach poprvé vyhrál závod Světového poháru

Podoba překážkového běhu ještě nebyla detailně zveřejněna, ale závodník Dukly měl možnost nahlédnout do manuálu a něco málo z něj vyčíst. „Mělo by se jednat o závod na sto metrů s deseti až třinácti překážkami. Má se přeskakovat metr a půl vysoká zeď, naopak některé překážky se mají podlézat. Dále tam je šplh přes obruče a zakončeno to má být vlnou, jako při Ninja faktoru,“ přirovnává osmý muž z olympijského Tokia disciplínu k japonské televizní soutěži.

Po Paříži se už nic nového učit nebudu

„Nevím, celé mi to připadá smutné až tragikomické. Působí to na mě tak, že dosud skákali přes překážky koně a v nové éře pětiboje je v tom nahradí závodníci… Mezinárodní federace dokonce už rozesílá poučení, jak na novou disciplínu trénovat. No nevím, jestli jsou moje kolena stavěná na to, abych přeskakoval metr a půl vysokou zeď. Nedokážu si to moc představit,“ kroutí hlavou.

Svou sportovní budoucnost tak Jan Kuf spojuje ještě s „koňským“ pětibojem na olympiádě v Paříži. „V té době už budu mít odzávoděno. Budu se rozmýšlet, ale nepředpokládám, že bych se pak měl učit nějakou novou disciplínu na olympijské úrovni. Hůř na tom budou mladší kolegové. Potíž je v tom, že na Paříž by se měli naplno připravovat a trénovat s koňmi, ale hned další rok by už je čekalo úplně něco jiného.“