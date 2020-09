Šesté nasazené Hermannová se Slukovou, které už mají z kontinentálního šampionátu stříbro a bronz, zvládly dnešní osmifinále za 29 minut. O postup do semifinále se v sobotu střetnou s německou dvojicí Victoria Bienecková, Isabell Schneiderová, jež jsou turnajovými čtrnáctkami.



"Výsledek byl poměrně jednoznačný, ale rozhodně to nebylo nic jednoduchého. Byl to náš první zápas v novém dějišti, jejich už druhý, takže jsme potřebovaly pár bodíků, abychom se rozkoukaly," uvedla v nahrávce pro média Nausch Sluková s narážkou na změnu dějiště v průběhu turnaje kvůli počasí. "Myslím, že se nám podařilo připravit v týmu dobrou taktiku a udržet koncentraci a taktiku po celou dobu. Víceméně jsme diktovaly chod zápasu," dodala.

Michala Kvapilová, jež získala stříbro na ME 2017 s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou, vypadla s Michaelou Kubíčkovou v prvním kole play off a dělí se o 17. místo. Češky měly zápas proti francouzské dvojici Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová dobře rozehraný, ale nezvládly koncovky. V té první od stavu 18:18 nezakončily útok a nezískaly už ani bod, ve druhé promarnily pět setbolů a podlehly 18:21 a 24:26.



Pro mužský pár Jan Dumek, Václav Berčík, kteří se do soutěže dostali z pozice náhradníků, byla konečnou základní skupina. Dumek s Berčíkem prohráli ve skupině i podruhé, v boji o play off podlehli belgické dvojici Dries Koekelkoren, Tom van Walle 18:21 a 12:21. Stejně jako při své premiéře na ME před dvěma lety v Haagu se dělí o 25. místo.

Po bouři a zrušení celého čtvrtečního programu byl turnaj z Jurmaly u Baltského moře přesunut do náhradního areálu k Rize. Kurty na Majori Beach v Jurmale jsou zaplavené, proto volejbalisté našli azyl v Rukkii Beach Centru, vzdáleném 20 kilometrů od původního dějiště. Pokračuje se už bez diváků na čtyřech hřištích a ženské finále se uskuteční až v neděli stejně jako mužský zápas o titul.



"To dějiště je úplně jiné. To klasické bylo na pláži, tohle je v industriálním parku, kolem je spousta zeleně. Doufám, že třeba zítra bychom se už mohly vrátit zase na pláž," řekla Nausch Sluková.



Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu



Muži - skupina D:



Koekelkoren, Van Walle (29-Belg.) - Dumek, Berčík (13-ČR) 2:0 (18, 12).



Ženy:



1. kolo: Jupiterová, Chamereauová (22-Fr.) - Kubíčková, Kvapilová (18-ČR) 2:0 (18, 24).



2. kolo: Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) - Van Ierselová, Ypmaová (20-Niz.) 2:0 (13, 10).