Amatérský sport sice dostal zelenou, ovšem uvnitř (tedy např. v tělocvičně, hale nebo bazénu) může být nadále maximálně deset lidí. "Stále doporučujeme, aby se počet ve vnitřních prostorech navýšil na třicet osob," vzkázal Miroslav Jansta, šéf České unie sportu.

Ještě v průběhu týdne šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička tvrdil, že se řeší nastavení podmínek pro sportování. Ovšem v neděli po zasedání vlády je všechno při starém. Sport byl vyhodnocen jako riziko.

Stačí si poslechnout Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu, když mluvil o posilovnách: "Trénink bude v individuálních odstupech minimálně dva metry, samozřejmě s výjimkou vztahu klient - trenér. Je tam zákaz fyzické interakce, pokud je to možné. Skupinové lekce budou v režimu 9+1."

Roušky? Děti radši nechte doma…

Největší diskuse se vedou kolem roušek. Zatímco politici se zaklínají jednotným postupem, funkcionáři (a široká veřejnost) jim hned oponuje.

"Hluboký výdech při sportovní aktivitě a další fyzické projevy lidského těla je potřeba regulovat stejně u všech. Nebylo by to správné, nebylo by to ani spravedlivé a epidemicky odůvodnitelné," podotkl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Jenže například podle České unie sportu jde o problematickou povinnost a komplikaci. "Obáváme se toho, že běhání a sportování s rouškou ve vnitřních prostorech je zdravotním rizikem – zejména u dětí, které se budou neustále zadýchávat. A těm, co nosí brýle, se budou neustále zamlžovat, takže hrozí i zranění," konstatoval Jansta.

Příkladů je mraky. Stačí si vzpomenout na experiment ve Švýcarsku, kde zkusili hrát hokej v rouškách. Rychle od toho ustoupili…

"Tohle je opatření, které opět dětem sport znesnadní a zprotiví. A hrozí, že raději místo sportování zůstanou doma," uzavřel Jansta.

Zápasy dál bez diváků

Profesionální sport se větších změn nedočká, nadále se budou hrát zápasy bez přítomnosti diváků. Pokud by se Česko dostalo na druhý stupeň tzv. systému PES, mohli by se na tribuny vrátit první fanoušci.