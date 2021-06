„Tam dřív patřila. Proto je načase tvrdě pracovat, zlepšit její postavení doma i v mezinárodním měřítku a vrátit ji na olympiádu,“ prohlásil původem hranický házenkář. „Snažím házenkářské hnutí sjednotit. Důležité je, aby všichni táhli za jeden provaz.“

Ondřej Zdráhala přichází se třemi body nové éry, které mají tradiční sport zviditelnit. „Chceme házenou prezentovat jako atraktivní, tvrdou, ale férovou hru, přitáhnout víc diváků a partnerů a rozšířit členskou základnu,“ pokračoval nedávný reprezentační kapitán.

Všichni jsme házenkáři

Vychází z toho, že tradiční míčový sport může hrát úplně každý. Jedná se o kampaň Všichni jsme házenkáři. „Běh, skok a hod patří mezi základní pohybové schopnosti. Všichni se je odmalička postupně učíme. Tato kampaň bude zaměřena na to, aby se házená atraktivní formou prezentovala před veřejností.“

Vůbec nejbližší akcí ČSH je Léto s házenou. „Jedná se o relativně rozsáhlý projekt, jehož cílem je představit náš sport během prázdnin dětem i jejich rodičům ve všech třinácti krajích České republiky. Jednotlivé zastávky se budou konat každý víkend na koupalištích například formou miniházené nebo plážové házené,“ vyprávěl sedmatřicetiletý prezident.

„Nejedná se ale o nábor do jednotlivých klubů. Spíš chceme přilákat děti ke sportu. A jestli po prázdninách někdo z nich projeví zájem se do házené skutečně zapojit, budeme jen rádi. Na koupalištích bude vždy někdo z českých reprezentantů nebo předních hráčů a hráček z nejvyšších soutěží, aby děti měly příklad v konkrétních osobnostech,“ vysvětlil Zdráhala.

Trtík zůstává trenérem mužů

Mužský reprezentační celek povede i na lednovém ME, které se uskuteční na Slovensku a v Maďarsku, Rastislav Trtík. Ten dovedl tým právě na evropský šampionát. Ostřílený kouč se na jaře vrátil na lavičku v obtížné situaci po odvolání dvojice Jan Filip, Daniel Kubeš. Ta doplatila na to, že Česká republika kvůli covidové nákaze odřekla účast na mistrovství světa v Egyptě.

„Kluci kvalifikaci i přes náročný program skvěle zvládli. Jejich hra se mi líbila. Možná to byl nejlepší projev, jaký reprezentace za poslední dva roky předváděla,“ chválil Zdráhala, který měl už po svém zvolení jasno, že v případě postupu bude chtít Trtíka u národního mužstva udržet.

Trenér má nyní smlouvu do konce ledna, kdy vyvrcholí šampionát. Není ale vyloučené, že bude pokračovat i po ME. Tam však Čechy nečeká nic snadného. V základní skupině v Bratislavě se kromě Bosny a Hercegoviny utkají s obhájcem titulu Španělskem a úřadujícím vicemistrem světa Švédskem, přičemž do dalších bojů postupují dva týmy.

„Bude to velká událost. Za kluky přijedou fanoušci. V Bratislavě budou mít takřka domácí prostředí. Postup by byl velký úspěch,“ dodal Ondřej Zdráhala.