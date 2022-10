„Trenérovi Štelmahersovi děkujeme. Je to velký odborník, ale bohužel výsledky nepřicházely a bylo třeba nějak zasáhnout. Proto jsme se domluvili na změně,“ řekl generální ředitel Nymburka Ondřej Šimeček. „Tým přebírá Ladislav Sokolovský, který kádr pomáhal sestavovat a má nejlepší předpoklady, aby našel způsob, jak naplnit jeho potenciál,“ dodal.

Štelmahers přišel do Nymburka v srpnu jako náhrada za Aleksandera Sekuliče, který odešel do Lokomotivu Kubaň. Sedmačtyřicetiletý Lotyš se pokusil týmu naordinovat nový herní styl, ale stihl odkoučovat jen sedm zápasů. V Lize mistrů prohrál Nymburk oba duely s Bilbaem a na Igokee, v KNBL pak z pěti zápasů vyhrál jen tři v Opavě, s Ústím a v Pardubicích. Naopak v Děčíně a na Slavii z toho byly porážky.

Klub tak sáhl ke změně, která by měla přinést návrat k nymburským kořenům. O to se má postarat pětačtyřicetiletý Sokolovský, který sám za Nymburk hrával v letech 2004 až 2012 a s jedenácti tituly je druhým nejúspěšnějším hráčem historie ligy po Petru Bendovi a jeho 14 titulech. Právě s Bendou ještě hrával stejně jako s Lukášem Palyzou a Martinem Křížem, dalšími dvěma hráči současného kádru.

Hráčskou kariéru ukončil v roce 2015 s bilancí 711 ligových zápasů a 6818 nastřílených bodů.. Následně působil v roli trenéra mládežnických reprezentací, když s národním týmem do dvaceti let získal stříbrnou medaili v divizi B mistrovství Evropy a postoupil do divize A. Tehdy měl v týmu i současného svěřence Luboše Kováře, vedl už i dalšího nymburského hráče Jakuba Tůmu. Také vede nymburskou akademii, kde rovněž trénoval. V této sezoně mimo jiné vedl nymburský rezervní tým Polabí v první lize.

„V poslední době mi trénování hodně chybělo. Samozřejmě raději bych, aby to bylo za jiné situace, ale věřím, že náš tým zatím ukazoval jen padesát procent svého potenciálu a rád bych z něj dostal i tu druhou polovinu,“ řekl Sokolovský.

Nymburk tak má českého trenéra poprvé od roku 2006, kdy ve funkci skončil Michal Ježdík. Od té doby vedli tým jen cizinci Muli Katzurin, Ronen Ginzburg, Kestutis Kemzura, Oren Amiel, Aleksander Sekulič a Roberts Štelmahers.

Změnu trenéra v rozjeté sezoně Nymburk zažil naposledy v sezoně 2017/18, kdy Ronen Ginzburg v říjnu opustil svou funkci, aby se mohl stát naplno trenérem české reprezentace.

Autor: David Šváb