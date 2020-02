Jejich slova měla svou logiku – zatímco Pražané šli do utkání po třech extraligových porážkách 0:3, Jihočeši vítězili. No a pak jde o loňské mistry, účastníky Ligy mistrů… Ve čtvrtek zavítá do budějovické Stromovky slavné Fenerbahce. Takový mač se z hlavy těžko vyhání.

Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice 0:3 (-24, -22, -22)

Lvi: Krajčovič, Bartůněk, Douglas-Powell, Špulák, Mihajlovič, Svoboda, libera Ježek a Kovařík. Střídali: Toman, Pliasetskyi, Šulc. Trenér: Pomr.

Jihostroj: De Amo, Fila, Mach, Šotola, Zmrhal, Ondrovič, libero Kryško. Střídali: Křesťan, Michálek, Todua. Trenér: Dvořák.

Možná i proto Jihostroj nepřipomínal onen dobře namazaný stroj a Dvořák se kabonil. Tak třeba: po celý zápas poctivě točil své dva univerzály Marka Šotolu a Filipa Křesťana. O tah směrem k poháru se ovšem nejednalo. „Střídání nebyla připravená. Univerzálové útočili zhruba s třicetiprocentní úspěšností. A to je málo! Hledal jsem toho, kdo bude fungovat,“ vysvětlil.

Také Pomr se nebál změn. Předně nechal odpočívat velezkušeného kapitána Jiřího Krále a na hřiště poslal věkem kadeta Petra Špuláka. „Jirku skolila viróza. Nemělo cenu riskovat jeho zdraví,“ ozřejmil. „Petr v tréninku vykazuje vysokou kvalitu. Má to složité, před ním jsou dva výborní blokaři. Stále mu opakuji, aby byl trpělivý. Jeho šance dnes přišla a on ji chytil za pačesy,“ chválil Pomr.

A také dal větší prostor druhému univerzálovi Jiřímu Tomanovi i nahrávači Ivanovi Pliasetskyimu. „Pomohli nám. Po dvojstřídání se vždy změnil rytmus, hra se zklidnila. Stáhli jsme pár bodů. Jde o stejný případ jako u Špuláka, dobře pracují na tréninku a příležitost si zaslouží.“

Co říci k utkání? Přineslo boj a tři vyrovnané koncovky. Jihostroj do nich šel s náskokem, Lvi dotahovali, ale mistři nezpanikařili a nějak je uhráli. „Lvi mají hráče, kteří umějí dobře podávat. Trápili nás Douglas-Powell a Špulák. Když nás přitlačili servisem, odtáhli nás od sítě. To se pak složitě útočí,“ zopakoval zaběhlou volejbalovou pravdu Dvořák. „Koncovky nebyly o psychice, ale o kvalitě,“ přitakal Pomr. „Utkání rozhodly chyby v útoku a podání. Budějovice mají při této činnosti dva rozdílové hráče Šotolu a De Ama. Když přišel na řadu nadprůměrný servisman, byla z toho bodová série.“

Předchozí termín snad nechtěl Pomr ani vyslovit. Poslední body do extraligové tabulky si Lvi připsali 18. ledna. A tak se zase začalo skloňovat slovo krize. To ovšem nemá rád ani kouč Jihostroje René Dvořák. „Lvi mají kvalitu. To všichni vědí. Štěstí přecvakne, ani nevíte jak. V podobné chvíli nesmíte propadnout panice. Musíte věřit v sílu týmu,“ poznal na otázku, co by poradil Pražanům. „Je to o píli na tréninku. Bojovnosti. Stačí vyhrát jeden set. Dneska ho mohli domácí klidně získat. Zaplaťpánbůh, že to nedokázali. Přeji jim, aby se jim to povedlo příště,“ usmál se.

Za týden pojedou Lvi na palubovku Zlína. Z outsidera budou rázem favorité. „Tam už musíme vyhrát. Máme na to, ale je třeba k zápasu přistoupit jako dneska. Nikdo v extralize není výrazně slabší. Ve Zlíně se navíc hraje špatně – je tam zima, tma, nechodí diváci. Bude to o nás. Tam nás nebude mít kdo vyhecovat,“ doplnil Pomr.

A Jihostroj? Tomu bude ve čtvrtek fandit celá republika. „Určité věci musíme zlepšit,“ neskrýval Dvořák. „Především útok. V domácím prostředí ale jistě vytvoříme na Fenerbahce tlak a předvedeme lepší sport.“ Český volejbal by úspěch moc potřeboval, Budějovice na začátku prosince šokovaly Istanbul vítězstvím 3:2. Proč se nepokusit o další senzaci? „Turci mají vážně kvalitní mužstvo, podcenili nás. A my jsme podali mimořádný výkon. Pokud bychom ho zopakovali, věřím ve vyrovnaný zápas. Favoritem ale zůstává Fenerbahce.“