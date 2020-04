Česká společnost zlenivěla. Většina lidí tráví den vsedě před monitory počítačů, stravuje se nepravidelně a nekvalitně, následně tloustne, trpí komplexy, splíny… Ochablost těla i ducha jen málokoho překvapí a téměř nikdo se s neutěšeným stavem pokouší něco dělat.

Výjimky však existují, třeba freestyle motokrosař Libor Podmol, jenž díky videokurzům GET FIT dostává do formy stovky zájemců na internetu.

Výzva trvá 21 dní a obsahuje stejný počet lekcí. Dozvíte se, jak správně jíst, meditovat, protahovat se… Především se však opírá o hodiny kardio cvičení, jógy a posilování.

Ty první si vzal na starosti sám Podmol. „Jde o zábavnou formu cvičení. Spálíte při něm tuky a nabijete se pozitivní energií,“ slibuje mistr světa z roku 2010. „Přestanete mít problémy s rovnováhou a naučíte se ovládat všechny svaly svého těla.“

Důležité je neflákat se, ale ani se nepřeceňovat. „Musíte si hlídat dech. Pokud se překyselíte, nebudete cvičení zvládat a vaše snaha vyjde vniveč,“ varuje Podmol.

Celý program sestavil v době, kdy se vykřesával z ošklivého zranění způsobeného hrůzným pádem. Jen díky němu se po operacích, týdnech v nemocnici, dvou měsících na invalidním vozíku, dostal znovu do formy.

Zavázat si tkaničky s grácií

A to i díky pomoci Zuzany Klingerové. „Hodně se věnuji jógové terapii, takže jsem s Liborem řešila jeho zdravotní problémy,“ popisuje cvičitelka, jež se v GET FIT ujala lekcí jógy. Motivací měla více. „Jóga je dnes považovaná za věc žen. Na jejím počátku ji přitom nesměly praktikovat. Chtěla jsem ji dostat i mezi chlapy.“

Rychlé úspěchy neslibuje, výsledky však mohou být veskrze praktické. „Pokud budete poctiví, po měsíci se ohnete a zavážete si tkaničky od bot s úplně jinou grácií než na začátku.“

Vše podstatné stojí na věci zdánlivě banální. „Číslo 1 je pro nás dech,“ zdůrazňuje Klingerová. „Pomáhá nám vnímat pouze přítomnost. Nadechnout se nemůžete z minulosti ani z budoucnosti. Dech stabilizuje naši mysl. Zbaví nás stresu i úzkosti. Což je v dnešní situaci obzvlášť potřebné,“ dodává jogínka.

Kam však na muže s dechem? Pořádný chlap chce především velké svaly. A od jejich získání je v GET FIT Luboš Chmelenský. I když…

„Nikdy nezabíhejte do extrémů,“ apeluje. „Každý se snaží tahat obrovské váhy. Do toho drží drastické diety. Tajemství úspěchu je ovšem v rovnováze,“ vysvětluje profesionální kondiční trenér a kulturista. „Je třeba poslouchat své tělo, nevytvářet si v hlavě problémy, brát cvičení jako běžnou součást života.“

A o tom program GET FIT je. Nejde o to odcvičit 21 dní a poté se vrátit na gauč. „Chceme lidi nastartovat. Dostat je do určité formy. Ukázat jim, jak dobře se mohou cítit,“ vypočítává Podmol.

„Jóga jde hlouběji než do fyzických pozic. Učí vás trpělivosti,“ přidává se Klingerová. „Jakmile se prokoušete prvními lekcemi, začne se uvolňovat kolagen. A pružnost svalů se dostaví.“

Kde se přihlásit?



Všechny dostupné informace najdete na adrese: podmolgetfit.cz. Cvičební program obsahující 21 lekcí stojí 2990 korun. Po jejich zaplacení dostanete přístup k videím na celý rok.

Ono se není vážně čeho bát. „Nesrovnávejte se s Liborem a se mnou. Berte nás jako lidi, kteří vám chtějí pomoci,“ doplňuje Chmelenský.

Ideální by zkrátka bylo 22. den začít zase od začátku. „To určitě, anebo si třikrát týdně pustit některé cvičení. Hlavně nepřestávat,“ burcuje Podmol.

Glosa: Idolem? Později…



Asi už budu kvalitnějším člověkem, napadlo mě zhruba vteřinu poté, co jsem poprvé připustil, že mé cvičební martyrium neskončí 21. dnem výzvy. Zase se nebudu chválit, věc má háček. Do vysněného idolu mám stále dost daleko. A to jsem tolika dívkám slíbil, jak pronikavě budu krásný. Na druhou stranu mám tak dobrou náladu, že mi to vůbec nevadí. Endorfiny hormony štěstí se totiž vyplavují. Z pesimisty je optimista, který věří, že ty holky nějak ukecá a ony mu selhání odpustí.



Navíc přestávám mít strach. Dokonce jsem Liboru Podmolovi přiznal, že jsem snědl pribináček. Mistr světa se pokřižoval, hovořil dlouze o škodlivosti kravského mléka a pak mi místo pokání nařídil udělat deset kliků. Je to laskavý muž.