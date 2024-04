Ve věku 76 let ve středu zemřel filmový herec a někdejší hvězda amerického fotbalu Orenthal James Simpson, jehož kariéru zastínila kauza vraždy jeho exmanželky a jejího přítele.

O. J. Simpson po propuštění z vězení | Foto: ČTK/AP/Ethan Miller

Rodina bývalého sportovce a herce známého pod přezdívkou O. J. na sociální síti X uvedla, že podlehl rakovině. Obvinění z dvojnásobné vraždy byl Simpson v jednom z nejostřeji sledovaných procesů amerických dějin zproštěn, později však strávil několik let ve vězení za loupežné přepadení.

"Náš otec, Orenthal James Simpson, 10. dubna podlehl v boji s rakovinou. Byl obklopen svými dětmi a vnoučaty," uvádí prohlášení zveřejněné na sociální síti. Rodina v něm zároveň prosí, aby veřejnost respektovala její soukromí.

Simpson pocházel z chudých poměrů a proslavil se díky americkému fotbalu, v němž exceloval od střední školy. V nejvyšší americké soutěži odehrál 11 sezón poté, co se stal jedničkou draftu, a v roce 1985 vstoupil do fotbalové síně slávy. Jako herec účinkoval ve třech desítkách filmů a uvažovalo se o něm do hlavní role prvního dílu Terminátora.

Jeho kariéru překazila vražda exmanželky Nicole Brownové a jejího přítele Ronalda Goldmana, které v Los Angeles našli mrtvé v červnu 1994. Následný "proces století" se Simpsonem prostřednictvím televizních obrazovek sledovala více než polovina Američanů. Simpsonovi obhájci přesvědčili porotu, že případ v neprospěch obžalovaného zmanipulovala rasistická policie, jak ale píše deník The New York Times (NYT), ze Simpsonova předešlého života zůstaly jen trosky.

V následném občanskoprávním sporu byl shledán "odpovědným" za smrt obou lidí a soud mu uložil vyplatit pozůstalým jako odškodné 33,5 milionu dolarů. V roce 2007 byl zatčen kvůli loupežnému přepadení a o rok později odsouzen. Za mřížemi byl do října 2017.

Zdroj: Youtube

"Příběh O. J. Simpsona během let vygeneroval záplavu knih, filmů, studií a debat na téma spravedlnosti, rasových vztahů a celebrit v zemi, která adoruje své hrdiny, zejména ty zasazované do stereotypu úspěšných lidí začínajících od nuly, ale nikdy se nevypořádala s jeho hlubšími rozpory," uvádí NYT.