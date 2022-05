Už třicet let nezískali pražští volejbalisté mistrovský titul. Lvy od něj stále dělí jediná výhra. V Unyp areně se vše blyštilo. Utkání otevřela státní hymna, kterou zazpívala Jana Hozmanová. „Byla to pro mě čest,“ líčila studentka konzervatoře. Sama sebe označila za trémistku. „Byla ve mně malá dušička. Ono se to nezdá, ale na české hymně je co zkazit. Asi ne technicky, záludnost je v tom, že ji každý zná a sebemenší chybičku odhalí,“ sdělila rekreační hráčka volejbalu, která si po produkci vychutnala bouřlivé ovace zaplněných ochozů.

Ty patřily pochopitelně i oběma mužstvům, které rozehrály další z dramatických partií. Jak už je v sérii zvykem, za delší konec provazu tahali hosté. „Karlovarsko bylo tentokrát silnějším týmem. Asi jsme před zápasem určili stejnou strategii, jen soupeři v ní byli lepší. Byli tvrdší na kůlech a měli kvalitnější servis,“ přiznal sportovně Pomr. „Jak posledně oni chválili naše krajní hráče, musíme teď my pochválit jejich. Nerad to říkám, ale byli ve všech činnostech lepší,“ uvědomoval si kapitán Lvů.

Zdroj: Youtube

Druhý set byl dlouho vyrovnaný a rozlousknout jej pomohl jeden sporný moment. Po zásahu videa byl stav 20:21 změněn na 19:22. „Teč neviděl nikdo jiný než videorozhodčí. Asi má jiné záběry, než se poté pouštějí na obrazovce v hale. No, nevím,“ kroutil hlavou kouč domácích. „Netvrdím, že to byla rozhodující chvíle. U tak vyrovnaných soupeřů je ale každý balon podstatný. Byl to zkrátka důležitý míč,“ mínil Pomr. Jeho význam podtrhlo následující eso Patrika Indry.

Univerzál Karlovarska zářil a po zásluze jej experti, obsluhující aplikaci SmartVolley, vyhlásili MVP zápasu. „Samozřejmě jsem rád, ale především mi šlo o výhru. Pokud bychom prohráli, už jsme měli po sezoně,“ vysvětloval. Cenu mu předal patron utkání, olympionik Jan Kuf. „Atmosféra byla neskutečná, obrovský zážitek. Škoda výsledku, který nebyl takový, jak bych si představoval,“ popisoval moderní pětibojař. „Fanoušci byli neskuteční. Děkujeme našim i těm domácím, tohle přesně si finále zaslouží,“ dodal Indra.

Vidina vítězství jeho tým svazovala od půlky třetí sady, vždyť ztratil vedení 17:10. „Byli jsme trochu za mladší žákyně,“ okomentoval málo vídaný zkrat karlovarský kapitán Daniel Pfeffer. „Set se zdál být ztracený a my ho otočili. Karlovarsko to bohužel nepoložilo. Do čtvrté sady vstoupilo sebevědomě a na servisu i na síti kralovalo,“ litoval dalšího vývoje jeho protějšek s kapitánskou páskou.

O držitelích zlatých medailí se tak rozhodne v pondělí (17.00) v Karlových Varech. „Asi to tak mělo být, této sérii bude slušet pátý zápas,“ glosoval Janouch. Patron Jan Kuf bude střetnutí sledovat v přímém přenosu ČT sport. A bude prý docela klidný. „Lvi nemají důvod věšet hlavy. Jsou ve finále a hrají fantastický volejbal. Do Varů si pojedou utkání užít, vyhrát a přivézt titul do Prahy,“ predikoval.

Bitva o titul vrcholí. Takový konec sezony jsme si vysnili, líčí kouč Lvů Pomr