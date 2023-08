Už se z toho stala tradice. A proč to neříct: hodná následování. Lvi Praha se na sklonku srpna popáté přesunuli na soustředění do Litomyšle. Od benjamínků až po dospělé – více než 200 volejbalistů a volejbalistek. „Těšil jsem se. Je dobře, že se na jednom místě sejde celý klub. Program byl náročný, ale všechno klapalo,“ pochvaloval si univerzál českých šampionů Casey Schouten.

Nezapomenutelný zážitek. Casey Schouten se svými obdivovatelkami. Karolína Šoljaková stojí po jeho levici | Foto: VK Lvi Praha

Ve své kariéře zažil mnohé, ovšem takový mumraj vážně ne. „Na podobná soustředění jsme jezdili ve Wusterhausenu a Winnipegu, ale nikdy tak veliká. Je skvělé, že máme takovou základnu, seznámíme se a během sezony si budeme vzájemně fandit,“ doplnil 29letý Kanaďan.

Splněná očekávání

Poslední dny před odjezdem byly pro Karolínu Šoljakovou nekonečné. „Moc jsem se těšila. Hlavně na to, že uvidím, jak hrají dospělí. Po delší době jsme se potkaly s kamarádkami a zopakovaly si volejbal,“ vypočítávala 13letá slečna.

Všechna její očekávání se naplnila. „Zvyšovaly jsme výkonnost, posilovaly jsme a pilovaly i základní věci jako jsou prsty, bagr a smeč, abychom je uměly perfektně,“ objasnila program starších žákyň. Nejvíce ji nadchlo společné focení. „Bylo super. Některé Lvy a Lvice jsem neznala a ráda je poznala. Je mi jasné, že jde o výborné hráče a hráčky,“ nepochybovala mladá blokařka.

Tím nejlepším je v jejích očích Casey Schouten. „Je to můj idol. Hraje fantasticky a umí úplně všechno,“ vyprávěla s úsměvem Šoljaková. Stejným jako na fotce, kterou si s reprezentantem země javorového listu pořídila. „Obrovský zážitek. Dám si jí doma do rámečku,“ prozradila.

Zájem ‚spoluhráček‘ potěšil rovněž Schoutena. „Je fajn pokud vás někdo považuje za vzor a projeví přání vyfotit se s vámi. Holky byly příjemné, užil jsem si to,“ líčil hráč s dynamitem v pravačce a doplnil: „Na naše tréninky chodili trenéři, kluci a holky z různých kategorií. Vidět je v hledišti nás motivovalo.“

Nový generální sponzor

Vedle focení se na litomyšlském soustředění odehrála další sláva. Klub představil nového generálního sponzora.

„Jsem moc rád, že se můžeme opřít o tak silného partnera. Díky rozsáhlým obchodním aktivitám našeho prezidenta Tomáše Janečka, vítáme v našich řadách Skupinu ČEZ,“ řekl ředitel Lvů Miloš Kočka.

Podpora jedné z předních energetických společností v západní a střední Evropě by měla pražským volejbalistům, jak pevně věří, pomoci k obhajobě. Bez tvrdého tréninku to však nepůjde. „Soustředění nás zocelilo po fyzické i mentální stránce. Není jednoduché být týden v takovém zápřahu,“ sdělil Schouten během odjezdu. „Ve volejbale bych chtěla dosáhnout na nejvyšší úroveň. Bylo by super se jím živit,“ dodala Šoljaková.

Díky nevšednímu soustředění Lvů a Lvic má ke svému cíli zase o kousek blíž.