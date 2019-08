V Soulu se totiž od soboty do úterý odehraje poslední přípravný turnaj pro čtyři účastníky blížícího se mistrovství světa. Kromě již zmíněných reprezentací České republiky a Angoly budou formu na boje mezi světovou elitou ladit ještě domácí výběr a silný tým Litvy. V jihokorejském hlavním městě se budou hrát zápasy o víkendu a turnaj se dohraje v úterý po pondělním zápasovém volnu.

Svěřenci trenéra Ginzburga přistáli v Soulu včera po desetihodinovém letu v poledne místního času. A hned na letišti je čekalo zajímavé přivítání. Kapitán Pavel Pumprla si od zástupkyně pořadatelů převzal kytku. „Ještě nikdy jsem nedostal květinu od ženy, natož od korejské,“ smál se.

Po dlouhé cestě byl v dobré náladě. „Přežili jsme,“ hodnotil jen pár minut po vystoupení z letadla. Pak ale přepnul na vážnější notu: „Ne, nebylo to nakonec tak hrozné. Uteklo to rychle. Věřím, že aklimatizace bude díky tomu bez problémů. A s květinou ještě lepší.“

Největší obavy měli basketbalisté z časového posunu. I proto cestovali se speciálními brýlemi, které jim měly pomoci šok pro tělo co nejvíce minimalizovat. „Jsem dost zvyklý ze sezony, kdy jsme z Kanárů pořád létali po Evropě v rámci Euroligy. Když přes léto létám do Států, tak s časovým posunem nemívám problém,“ cítil se zhruba 24 hodin po příletu v pořádku Ondřej Balvín.

Po včerejší návštěvě showroomu Hyundai už dnes trenér naordinoval dva tréninky. „Jo, trochu jsme měli problém se na tréninku dopoledne rozběhnout,“ směje se nejvyšší muž české sestavy. „Bylo to ale spíš způsobené tím, že cesta byla dlouhá. Nemá to souvislost s časovým posunem, ale s celkovou únavou po cestě samotné,“ vysvětluje s tím, že už podvečerní trénink by měl zastihnout české basketbalisty v lepší formě.

Musejí se začít připravovat na zápas. Už zítra večer místního času je čeká střetnutí s Angolou. Africký soupeř je pro český národní tým velkou neznámou. „Tím, že jde o africký basketbal, tak očekávám atletické hráče. Většinou nejsou moc dobří střelci, ale spíš vysocí atleti. Bude to asi hodně běhavý basket,“ zamýšlí se Balvín nad tím, co na Čechy zítra čeká.

„Informací zatím dost nemáme. Dívali jsme se na dva zápasy. Je to takový typický africký styl. Ze začátku se snaží být disciplinovaní, ale pak už je to hodně individuální. Těžko hodnotit z videí, ale asi budou na úrovni Jordánska nebo Tunisu,“ potvrzuje asistent trenéra Petr Czudek, že příprava na sedmý tým posledního AfroBasketu není jednoduchá.

Rozpis zápasů na turnaji v Soulu (časy v SELČ)



24.08.2019 Korea – Litva (8:00) 24.08.2019 Angola – Česká republika (10:30)

25.08.2019 Korea – Česká republika (8:00) 25.08.2019 Litva – Angola (10:30)

27.08.2019 Korea – Angola (8:30) 27.08.2019 Česká republika – Litva (11:00)