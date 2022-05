„Nemám to nastavené tak, že chci obhájit všechny tři tituly. Budu hrozně rád, když se mi aspoň zčásti povede to, co loni,“ říká před startem Přindiš.

Na stříbro mezi kanoistkami by chtěla navázat Tereza Fišerová, která bude poprvé reprezentovat i na kajaku. „Jsem nadšená, že pojedu ve dvou lodích. S kánoí bych ráda navázala na předchozí úspěšné sezony. Na kajaku jsem mezi dospělými ještě nikdy nezávodila, a tak nevím, co od sebe očekávat. Nechám se překvapit,“ vypráví obojživelnice.

Slalomářská reprezentace se do dějiště ME, které trvá od čtvrtka do neděle, přesunula minulý týden. Poslední evropský šampionát se v areálu Ondřeje Cibáka konal před OH 2016 v Riu.

Specifická trať

„Trať je na dnešní dobu poměrně specifická,“ popisuje šéftrenér Jiří Prskavec starší. „Záměrem stavitele bylo umělou dráhu co nejvíc přiblížit řece. Tím, že se poslední dva roky rekonstruovala, tak ani místní závodníci na ní nemají tolik najeto,“ dodává.

Největší hvězdou českého týmu bude jeho syn a olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec mladší. Trio kajakářů doplní Ondřej Tunka. Kanoisté nastoupí v sestavě Lukáš Rohan, Václav Chaloupka, Vojtěch Heger. Vedle Fišerové pojedou v K1 Barbora Valíková a Antonie Galušková, v C1 sestry Gabriela a Martina Satkovy.