„Výborný pocit,“ hlásil hned po dojetí Přindiš. „Já myslím, že jsme si sjeli jízdu, jakou jsme chtěli. Měli jsme tam několik variant, co uděláme v různých pasážích tratě. Ale Jířa nám ujel, tak jsme sjeli ten zbytek s Ondrou a bylo to super,“ vyprávěl Přindiš.

Obhajoba tří titulů? Budu rád, když se povede aspoň něco, říká kajakář Přindiš

„Měl jsem dané zadání, že kdekoli mi to vyjde a klouzne mi to, tak mám ujet a povedlo se to dřív, než jsme čekali,“ líčil Prskavec. „S klukama se jezdí skvěle. Ale je to na mě takový tlak, když jedete s olympijským vítězem a několikanásobným mistrem Evropy…“ povídal Tunka, ale Prskavec mu skočil do řeči: „A ty máš jenom jeden titul, co?“ vtipkovali úspěšní kajakáři.