Fišerová předváděla na kanoi v posledních týdnech nevyrovnané výkony, ale ve finálové jízdě vybojovala bronz, který ji vynesl na první příčku elitního seriálu. „Moc si to užívám. Je to neuvěřitelné obhájit světové prvenství. A tím, že jsem se na to úplně necílila, tak mě to těší o to víc,“ smála se se Fišerová.

„Já jsem se vůbec nesoustředila na to celkové pořadí. Snažila jsem se zkoncentrovat tak, abych zajela finálovou jízdu trošičku podle plánu a nedělala žádné zbytečnosti třeba jako v Pau,“ líčila Fišerová.

„Ta jízda nebyla dokonalá, ale vybojovala jsem to a o to jsem na to hrdější,“ hodnotila svou jízdu Fišerová, která byla o 2,90 sekundy pomalejší než vítězná Němka Andrea Herzogová. „Jsem moc ráda, že jsem to na konci sezony prolomila a do té další vstoupím s čistou hlavou.“

Satková nevěděla, jak je rychlá

Druhý úspěch pro české barvy přidala Gabriela Satková. Po vítězství z minulého víkendu v Pau tentokrát v Seu vybojovala stříbro. Od dalšího vítězství ji přitom dělilo pouhých šest setin.

„Jsem úplně nadšená. Vůbec jsem nevěděla, že jsem byla tak rychlá. Když jsem dojela do cíle a viděla jsem, že jsem druhá, tak jsem měla hroznou radost. Minulý víkend jsem vyhrála svoji první medaili ze svěťáku a teď mám další,“ popisovala Satková.

Na vítěznou vlnu naskočila před čtyřmi týdny, kdy vyhrála mistrovství Evropy do 23 let, následoval titul mistryně republiky na Lipně, vítězství v Pau a nakonec přidala stříbro v Seu d’Urgell.

„Nemohu být spokojenější. Je to úplná paráda,“ radovala se Satková. „Jsem strašně ráda, že jsem se dorovnala těm holkám. Že už s nimi můžu soupeřit, protože dřív jsem jim byla spíš za zády. Je to adrenalin, je to strašně super,“ vykladála Satková.

Problém dělají dvě jízdy ve dvou hodinách

Starší sestra Gabriely – Martina Satková – se bohužel do finále neprobojovala a skončila na 14. místě. Stejně jako kanoisté Lukáš Rohan, který se nevyvaroval padesátivteřinové penalizace, a Vojtěch Heger, kterého z finálové desítky odsunul dotek branky.

Do finále se velmi rychlou jízdou kvalifikoval jen mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka. Ve finále ji ale nezvládl zopakovat a s 58 trestnými vteřinami skončil na devátém místě.

„Tak jsem se s tím už od začátku pral. Neklouzalo to tolik, jako v semifinále. Letos mi prostě dělá problém zvládnout dvě jízdy ve dvou hodinách. Semifinále se mi jelo suprově, doufal jsem, že na to navážu i ve finále, ale to tomu bylo na míle vzdálené. Mrzí mě to. Jsem zklamaný,“ dodal smutně.