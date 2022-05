Ta bude atypická. Už v červenci se uskuteční světový šampionát v Německu. „Letos uplyne padesát let od okamžiku, kdy byl náš sport poprvé na olympiádě, a Němci to chtějí v Augsburgu uspořádat ve stejném termínu. Těším se i na evropský šampionát, který koncem května uspořádá Liptovský Mikuláš,“ vypráví hvězdný kajakář.

I když mu konkurence zejména z řad mladších vodních slalomářů roste, je odhodlaný dál vítězit. Je unikátní tím, že se na vrcholné akce dokáže dokonale připravit, a pak na nich uspět.

Krátký odstup mezi šampionáty

„Obnáší to hodně tréninku, který musí být nastavený tak, že když jde do tuhého, je potřeba si říct, že jsem tomu dal všechno. A pak mi ještě pomáhá dechové cvičení a techniky vizualizace,“ popisoval sběratel medailí z vrcholných akcí.

Registruje velký rozdíl oproti loňské sezoně, kdy byly jasným vrcholem olympijské hry. Tentokrát bude potřeba vyrovnat se s nezvykle krátkým odstupem mezi oběma šampionáty. Vedle toho chce závodník USK Praha uspět i ve světovém poháru.

„Vyladit formu na dva vrcholy, které jsou od sebe vzdálené jen dva měsíce, je náročné. Ideálně by to mělo být tak, že forma bude dostatečně vysoká už na Slovensku a v Německu pak perfektní,“ usmíval se Prskavec.

V jednom má ale výhodu. Jako olympijský vítěz nemusí bojovat o místa v tradičně vypjatých národních nominačních závodech, které proběhnou tento a příští víkend. Minulý týden trénoval v Liptovském Mikuláši, kde před šesti vybojoval evropský titul a pak si z Ria přivezl olympijský bronz.

„Na Slovensku to bude můj první závod, kde budu (na stejném místě) obhajovat vítězství na takhle velkém závodě. Nevím, jestli to ne-ukazuje, že jsem už starý,“ zavtipkoval osmadvacetiletý reprezentant žijící s rodinou ve Staré Boleslavi. „Na tom kanále se mi daří, v Lipťáku to mám moc rád.“

Kapitán maratonského týmu

Podobný charakter má podle něj i kanál v Augsburgu, kde už se ale dlouho nezávodilo. „Jsou to jedny z nejstarších tratí, na kterých jezdíme. Mají imitovat chování řeky. Překážky nemají pravidelný tvar. Jsou zaoblené, aby voda držela rychlost a chovala se podobně jako v reálné řece,“ vysvětlil otec dvou malých synů.

Jeho nejbližší akce ale nebude mít s divokou vodou a peřejemi nic společného. Půjde o běh. Prskavec přijal totiž pozvání od pořadatelů nedělního Volkswagen Maratonu Praha, aby se stal kapitánem týmu Mattoni.

„Moc často jsem kapitánem v kolektivních sportech nebýval. Vždycky jsem zůstal ve druhém poli jako odpadlík, který by byl rád, aby ho nevybrali jako posledního,“ dodal s úsměvem.