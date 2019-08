Slušná vizitka: Josef Dostál byl suverénně nejúspěšnějším členem české výpravy na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Segedínu. Závodník Dukly zvládl na jedničku obě role. V singlu vybojoval stříbro (byť se dlouho pohyboval na první příčce). Odolal až závěrečnému finiši domácího borce.

Medailová sbírka Josefa Dostála na MS

2013 (Duisburg) - stříbro K4 1000 m

2014 (Moskva) - 2x zlato K1 a K4 1000 m

2015 (Milán) - stříbro K1 1000 m a bronz K4 1000 m

2017 (Račice) - zlato K1 500 m a bronz K1 1000 m

2018 (Montemor) - zlato K1 500 m a bronz K1 1000 m

2019 (Segedín) - stříbro K1 1000 m

„Jsem nesmírně rád, že je z toho medaile,“ vyprávěl šestadvacetiletý Dostál za cílem kilometrového závodu. „Chtěl jsem pochopitelně vyhrát, snažil jsem se do posledních metrů, ale Kopasz byl dneska lepší,“ popisoval.

V neděli pak nechybělo mnoho pouhých 23 setin, aby šel na pódium podruhé. Deblkajak, na němž Dostál v Segedínu závodil s Radkem Šloufem, už také takřka držel medaili. Ale ač Češi předvedli rázný finiš, stačilo to jen na čtvrtou příčku.

Radost z olympiády

„Věděl jsem, že závod bude hodně dlouhý, proto jsem to rozjel pomaleji, jeli jsme takticky,“ líčil. Nicméně i z „brambory“ se můžete radovat to když vás pošle na olympiádu. Právě to se povedlo českému deblu.

Sázka o „kajak“

Manažer Jan Koukal měl ze stříbra Josefa Dostála radost. Vlastně dvojnásobnou. Kdyby totiž jeho chráněnec vyhrál, on by prohrál sázku. A musel by na kajaku přeplout Vltavu.



„V podstatě by to znamenalo, že bych řeku musel přeplavat. Na kajaku bych se totiž tak dlouho neudržel…“ usmíval se bývalý squashista.

Nad kanálem se proto nesl jejich oslavný ryk. A možná ještě víc křičel Dostálův parťák. Nedivte se. Má velkou naději závodit příští rok pod pěti kruhy. „Už jsem říkal, že když se nám povede vyjet olympiádu, budu se radovat stejně jako z medaile,“ usmíval se Šlouf.

Titěrná ztráta na cenný kov nemrzela ani Dostála. „Jasně, poprvé od roku 2014 mám na šampionátu jen jednu medaili. Dneska přibyla bramborová, to se počítá aspoň za půlku, když jsme vyjeli olympijské místo,“ poznamenal.

Spojit se se Šloufem na deblkajaku považuje Dostál za rozumný krok. „Když jsme na jaře začali jezdit, tak zepředu nebylo vůbec vidět, že tam Radek je, jak jel stejně. A zezadu vypadal jako moje malá zmenšenina,“ culil se.

Úspěch je třeba oslavit. „Večírek proběhne ve středu,“ prozradil Šlouf. „Neříkej, kde to bude, ať se tam nenahrne spousta lidí,“ chechtal se Dostál, který pak ještě na delbkajaku vozil dívky z pořadatelského sboru.

Čtyřkajak selhal

V mnohem horší náladě jel domů kvartet, jehož členové s Dostálem kdysi také závodili. Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel se probili do finále, ale Tokio jim uteklo.

Skončili až devátí (potřebovali být sedmí). Doplatili na minimální rozdíly mezi posádkami. „Vyrazili jsme rychle a asi nás to stálo víc sil, než jsme počítali. V závěru jsme už zrychlit nedokázali,“ uvedl zklamaně Havel.

Nezájem. Fuksa byl zklamaný hned dvakrát

Byl favoritem, mnozí od něj očekávali zlato. On sám doufal v úspěch v lodi s bratrem. Jenže nemá nic. Martin Fuksa se vrátil z MS v Segedínu s prázdnou. Páté místo v nedělním závodě C1? „To mě nezajímá,“ hlesl v cíli. „Nebyl jsem dostatečně rychlý. Mrzí mě, že nemám medaili, ale prostě jsem na to neměl,“ shrnul.



Abyste to pochopili, Fuksa snil o jiném výsledku hlavně v sobotu… „Mým jediným cílem bylo nominovat se na olympiádu s bráchou,“ řekl. Český reprezentant si zajistil start pod pěti kruhy sám, avšak jízda se sourozencem Petrem skončila zklamáním. Ve finále dojela posádka deblkanoe na posledním devátém místě. Přitom stačilo skončit jen o příčku výš a měli start v Tokiu jistý.



Co rozhodlo? Možná vlna od Kubánců, kteří jeli vedle nich. „V té vlně už nešlo jet, proto to tak dopadlo,“ říkal nevesele mladší ze sourozenců Petr. „Zlomilo nás to. Asi fyzicky i psychicky.“



Podle pravidla Mezinárodní kanoistické federace ICF však nadále existuje naděje, že by se Fuksovi mohli v Tokiu objevit. „Jsme první, co nepostupujeme, ale Brazilec by měl vracet jedno místo, protože ho má z deblu i ze singlu,“ popsal situaci starší z rodinného klanu.



Jeho slova pak potvrdil i šéftrenér české kanoistické reprezentace Pavel Hottmar. „Podle výkladu pravidel o přerozdělení míst by měl Petr obdržet místenku na olympiádu. Nicméně oficiální potvrzení od federace se dočkáme zhruba za deset dnů,“ sdělil. Změní se zklamání na radost?