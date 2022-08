„Známe se přes patnáct let. Nějaký čas jsme spolu hrály, ale pak jsme šla každá svou cestou. Helča mě před časem oslovila, jestli bych jí pomohla s přechodem na písek. Ale to bylo ještě v době, když jsem nebyla těhotná,“ vypráví Nausch Sluková, která před dvěma měsíci porodila dceru Mayu.

Maki se loni pokoušela ještě spolu Barborou Hermanovou uspět na hrách v Tokiu, ale stala se jedním z olympioniků, které zastavil pozitivní test na covid-19. Když se pak loučila kvůli očekávání radostné události, už měla v hlavě, že se bude chtít na kurty vrátit.

Slzy dojetí. Havelková opouští palubovky, přechází na beach. Motivace? Olympiáda

„Láká mě Paříž a jsem ráda, že je to s Markétou možné realizovat,“ přiznává Helena Havelková, bývalá kapitánka české reprezentace, která má za sebou angažmá v Itálii, Rusku, Turecku i Číně.

Sluková trénuje teprve jen tři týdny, ale její manžel a trenér v jedné osobě Simon Nausch se tváří spokojeně. „Líbí se mi, že holky do toho jdou na sto procent. Jestli by se podařila účast v Paříži, tak by se jednalo o unikát – jedna holka je po porodu a druhá přišla z šestkového volejbalu,“ přemítá.

S hlídáním pomůžou babičky

Jeho ženu čeká nelehké období návratu. „Mateřství je úplně jiná disciplína, ale se Simonem jsme se v tom už naučili chodit. Navíc máme skvělé babičky,“ pochvaluje si. „Cítím se dobře fyzicky, ale ještě mám před sebou dlouhou cestu. Nicméně věřím, že se moje tělo vzpamatuje.“

Pro Helenu Havelkovou jde o učení a pochopení nové disciplíny. „Jsem tady nováček, ale těší mě poznávat nové věci. Olympiáda je pro nesplněným snem a kvůli tomu poznávám, jaké to je hrát na písku a ve větru. Běhat v písku je oproti palubovce obrovský rozdíl, ale už si začínám zvykat,“ usmívá se Havelková. „Od Maki a Simona získávám cenné zkušenosti,“ vykládá.

Maki v slzách. Po mateřství chce zpátky na písek. Paříž mě láká, přiznala

Podle trenéra ještě tým nemá konkrétní plány. „Markéta vlastně úplně začíná. V říjnu nebo v listopadu bychom mohli zkusit menší turnaj. Pravidelné hraní připadá v úvahu až v příštím roce. Jsem v tom optimista. Obě hráčky jsou zkušené a psychicky odolné,“ zmiňuje kouč.

Pro Nausch Slukovou se jedná o zajímavou zkušenost, protože poprvé bude mít vedle sebe vyšší hráčku. „Helča má 188 centimetrů a navíc je to taková nohatá špagetka. Oťukáváme se a věřím, že Simon najde nějaký vhodný systém, abychom se doplňovaly,“ přeje si.