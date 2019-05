OBRAZEM: Přípravy jsou u konce. Pod vysoké pece se vrátilo Ostrava Beach Open

/PROGRAM, FOTOGALERIE/ Dolní Vítkovice po roce hostí J&T Banka Ostrava Beach Open, čtyřhvězdičkový turnaj Světové série mužů a žen. A je to zase svátek plážového volejbalu, diváci se i letos mohou těšit na velké hvězdy, které budou od středy do neděle nově bojovat i o body do olympijského žebříčku pro Tokio 2020.

Na čtyřech hracích a dvou tréninkových kurtech je rozsypáno 1700 tun písku ze Střelče v Českém ráji, účastníci se sjíždějí z celého světa, někteří z nich už si pod vysokými pecemi zatrénovali. Na své majitele čekají krásné medaile i netradiční trofej pro vítěze. Pětidenní klání zahájí ve středu kvalifikace, hlavní soutěže se v základních skupinách rozehrají ve čtvrtek s českými jedničkami Markétou Nausch Slukovou a Barborou Hermannovou, obhajujícími loňské vítězství, a Ondřejem Perušičem s Davidem Schweinerem, kteří byli vloni čtvrtí. Chybět nebudou ani zlatí Španělé Pablo Herrera s Adriánem Gavirou, ruský obr Konstantin Semjonov, brazilské hvězdy Evandro, Alison nebo Agatha a řada dalších. Zájem o světový beach mají i fanoušci. Vloni jich prošlo areálem přes 20 tisíc, letos bude tento počet určitě překonán. „Máme skoro vyprodáno a to jsme oproti loňsku navyšovali kapacitu tribun,“ prozradil Marek Tesař z promotérské agentury Raul. Diváci mají až do pátku vstup do areálu zdarma, lístky se prodávají pouze na víkend a v síti Ticketportal zbývá 200 permanentek. „V záloze máme ještě 200 vstupenek, které prodáme v sobotu přímo v areálu. Pokladna otevře v 8 hodin ráno,“ upozornil Tesař na poslední šanci. Další pak bude až při 3. ročníku ostravského turnaje v roce 2020. Soutěže pro veřejnost v Ostravě: Noční ligu ovládli v chladném písku Bouchači Přečíst článek › Světová volejbalová federace FIVB zařadila loňský turnaj v Ostravě díky netradičnímu industriálnímu prostředí a skvělé organizaci mezi tři nejlepší. Stejně byly oceněny major ve Vídni a finále série major v Hamburku. „Atmosféra byla fantastická. Od začátku dělali fanoušci na tribunách vše pro to, aby se českým týmům dařilo, a toho si ceníme. Vyhrát vysoce stavěný turnaj na domácí půdě chce kuráž. A vyhrát domácí turnaj dvakrát chce ještě větší kuráž,“ připomenula Barbora Hermannová, že obhajoba zlata bude hodně těžká. Galerie 50 fotografií v galerii ›





Od minulé sezony soupeři víc počítají i s nejlepším českým párem mužů. Pod vysoké pece se vracejí hvězdy Ostrava Detail události › „V Ostravě se nám hrálo výborně, atmosféra byla úžasná a velký podíl na našem výsledku měli diváci. Doufám, že se vybičujeme k lepšímu výkonu i letos a udržíme se v turnaji,“ přál by si Ondřej Perušič navázat na loňské 4. místo. Kvůli tomu s Davidem Schweinerem vynechali turnaj v Číně a už v pondělí si vyzkoušeli písek v Dolních Vítkovicích. Program J&T Banka Ostrava Beach Open

Středa 29. května - kvalifikace

Čtvrtek 30. května - zápasy ve skupinách

Pátek 31. května - zápasy ve skupinách

Sobota 1. června - osmifinále a čtvrtfinále

Neděle 2. června - semifinále a finále

Autor: Marie Rodovská