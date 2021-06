Byl na čtyřech olympiádách, domů si z nich přivezl dvě stříbra (Peking 2008, Londýn 2012) a bronz (Rio 2016). Teď by se měl připravovat na svůj pátý start pod pěti kruhy a zároveň útok na vysněné zlato, místo toho ale Ondřej Synek přišel se smutným rozhodnutím.

„Můj stav teď není odpovídající tomu, abych závodil na vrcholové soutěži,“ uvedl osmatřicetiletý český skifař v tiskovém prohlášení.

Lékaři Synkovi diagnostikovali syndrom nejasného snížení sportovního výkonu. Pětinásobný mistr světa si dal na radu odborníků koncem května volno od sportu a nyní se chtěl na soustředění v Livignu vrátit do plné tréninkové zátěže, ale tělo vzkázalo rozhodné „ne“.

Nechce někomu zabírat místo

„Od soustředění jsem čekal, že by mě mohlo ještě nakopnout. Dal jsem si před ním pauzu od veslování i od tréninku, ale bohužel se tak nestalo. Možná se to i zhoršilo. Můj zdravotní stav teď není v pořádku,“ oznámil Synek s tím, že v Tokiu by tak v žádném případě nemohl plnohodnotně reprezentovat.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mé sportovní kariéře. Obrečel jsem to,“ přiznal Synek, prototyp tvrdého a silného chlapa, který kromě sbírání světových medailí miluje jízdu na motorce.

„Vždycky jsem jezdil na závody, abych odvedl maximální výkon. To teď není vůbec možné. Bude lepší uvolnit místo někomu jinému," myslí si dvoumetrový čahoun.

Konec kariéry? Teprve se uvidí

Přijde tak o start na páté olympiádě v řadě, což je věc, kterou se může pochlubit jen málo sportovců. „Beru to tak, že jsem byl na předchozích čtyřech, získal jsem tři medaile, spoustu nezapomenutelných zážitků a poznal hodně kamarádů,“ rozjímá Synek.

Co bude s jeho kariérou dál? To je ve hvězdách. „Je to hodně čerstvé. Musím to všechno zpracovat a dát se zdravotně do pořádku. To je nejdůležitější. Až se tak stane, tak si v klidu a bez emocí vyhodnotím, co bude dál,“ dodal Synek.