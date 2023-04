Je to skoro klasický obrázek po sportovním úspěchu: oslava, uznání od soupeřů a kompliment vládnoucí politické garnitury. Nejinak tomu bylo v případě českých baseballistů, kteří v roli outsidera zaujali celý svět na World Baseball Classic v Japonsku.

Čeští baseballisté byli oceněni premiérem Petrem Fialou. Na oplátku dostal dres s číslem 1, kšiltovku a míček z World Baseball Classic | Foto: ČBA/Jakub Pláteník

Češi při debutu zachránili svou příslušnost k elitě a několik příběhů ze zákulisí i samotných zápasů obletělo svět. Všimli si jich i čeští politici. A tak se stalo, že členy národního mužstva pozval do Hrzánského paláce na Pražském hradě premiér Petr Fiala.

Poděkovat, ocenit a… vyfotit se.

„Je to hrozně milé. Bylo to pro nás překvapení,“ řekl k tomu jeden z hrdinů Martin Mužík, autor homerunu proti Číně.

Bum, boom! Češi objevují baseball. Čeká se na profíky, budou potřeba miliony

Zážitek pro baseballisty, nepochybně. Zaslouží si potlesk a mnohem víc pozornosti. Jenže z druhé strany je to póza. Jedna (dvě, tři) podobné akce by u veřejnosti neměly vzbudit klamný dojem, že vláda má o sport zájem. Nemá. Dokazuje to dlouhodobě.

Stačí si vzpomenout na nejrůznější kauzy z minulosti (třeba při rozdělování dotací).

Zvýšení DPH je ranou do srdce

A ani budoucnost není bůhvíjak růžová. Stačí se podívat na rozpočet pro rok 2023.

Celý český sport má dostat 5 904 366 271 korun. To je méně než během covidového roku 2021. Ano, utahujeme si opasky. Utahujme si opasky. Ale nešlo by to v oblastech, které jsou zdraví méně prospěšné?

Přičtěte pracovní návrh zvýšení DPH ze sportovních akcí. Další rána do srdce - už teď má spousta klubů finanční potíže a nevydělávají, přesto jim chce někdo vzít to málo, co mají a co by mohly dát na mládež.

Šéfka Sokola Moučková: Máme problém. Česko potřebuje národní sportovní stadion

Tak či tak, pan premiér dostal sám sebe do úzkých.

Už brzy totiž nemusí být s kým se fotit.

Úspěchy nebudou.

Zdroj: Deník