Jenže v semifinálové jízdě, ji jedna ze soupeřek najela špičkou lodi do hlavy a krvavě jí poranila obličej. Po rychlém ošetření se v sanitce rozhodovala, jestli má jít na start. Boj o medaile ale vzdát nemohla, i když ji z obočí crčela krev. Navzdory tomu ocelová žena slavila další vítězství.

„Mohla jsem se buď bát, nebo do toho jít. Musela bych jet hned na šití, ale rozhodla jsem se, že pojedu,“ líčila za cílem s vatovým tamponem na pravém obočí.

„A když už pojedu, tak bych chtěla to nejlepší. Jela jsem naplno…, ale omlouvám se, jsem trošičku v šoku. Nikdy jsem neměla v obočí štychy a tady si to takhle držím… Už se fakt těším, že s tím někdo něco udělá,“ vykládala závodnice, kterou po vyhlášení vezli na skutečné zašití rány do nemocnice.

Cítila jsem se, jako by mě přejel parní válec, smála se vítězka Fišerová

Po semifinále vyběhla z lodi a utíkala na vyšetření. „Tam mi to dali do nějakého stavu, a běžela jsem zase na start. Takže o nějaké přípravě na finále nemohla nemohla být ani řeč,“ pokračovala závodnice Dukly Brandýs nad Labem.

„Jsem hrozně ráda, že to klaplo. Ovšem tohle mě to dost stresuje,“ ukázala na obočí. „Už jsem si říkala, že mě tahle disciplína baví, že je dravá a i když se něco stane, tak jsem schopná to nějakým způsobem sjet. Teď si ale říkám, že bych si od ní chtěla dát chvilku pauzu.“

Kontakt se soupeřkou považuje za smůlu. „Byla jsem v protivodě a viděla jsem, jak na mě loď míří. Špička mě sejmula a v tu chvíli to byla opravdu velká pecka. Soustředila jsem se na to, abych obkroužila plastovou překážku a dojela do cíle,“ přiznala.

„Když jsem si v cíli sáhla na obličej, bylo tam i po eskymáckém obratu a po tom, co jsem projela ve vlnách, až moc krve. Není to nic příjemného. Na druhou stranu jsem bojovník, a tak jsem to vybojovala. Radost ale překrývá to, že mi krvácí obočí,“ dodala před cestou na šití.