Dělal závodně triatlon, jenže po pádu na kole skončil v 19 letech na vozíku. I přes handicap stále Zbyněk Švehla sportuje, dokonce dokončil nejtěžší vytrvalostní závod světa Ironman. A hlavně v rámci projektu VZPoura úrazům cestuje po školách a poučuje děti či studenty, jak se vyhnout zraněním a na co si dát konkrétně pozor. „Často si děti myslí, že airbag v autě je všespásnou věcí. A že nemusí mít ani bezpečností pásy. Nebo jim ukazujeme příběhy o tom, když si někdo nepohlídá pořádně, kde je dno bazénu a skočí do něho po hlavě,“ popisuje Švehla.

Zbyněk Švehla v rámci projektu VZPoura poučuje, jak se vyhnout zraněním. | Foto: VZP

Úrazy jsou považovány za největší problém dětského věku, ve vyspělých zemích jsou příčinou 40 % úmrtí dětí do 14 let. Pojišťovna VZP ročně eviduje ošetření víc jak 200 tisíc dětských úrazů a aktuální čísla se zvlášť po lockdownu razantně zvyšují. Za březen došlo podle pojišťovny k 16 tisícům ošetřeným úrazům, to za červen jich bylo evidováno přes 32 tisíc. „Během pandemie měly děti nedostatek pohybu. Kromě problémů s růstem obezity to může znamenat také ztrátu návyků při sportu, hybnosti a obratnosti. U dětí, které se věnují málo pohybovým aktivitám, dochází k úrazům častěji,“ prohlásil Zdeněk Kabátek, ředitel VZP.