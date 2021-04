Funkcionáři se snaží vyjednat očkování pro české sportovce, kteří splní limit. „Jednáme s ministerstvem zdravotnictví. Chceme, aby sportovci i jejich realizační týmy měli možnost dostat vakcínu. Jestli si ji vezmou, bude jen na nich. Jedná se o zhruba 400 osob,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Jaký bude o tuto možnost skutečně zájem, není úplně jasné. Příliš na to neodpověděla ani minianketa mezi sportovci. Očkování proti koronaviru se navíc bude zřejmě muset skloubit s přípravou a závodním programem. Není ho totiž vhodné aplikovat při enormní zátěži.

„Covid jsem neměla, ale o vakcíně zatím neuvažuji. Bývám hodně na cestácha myslím, že díky tréninku mám dobrou imunitu. V neposlední řadě věkově nepatřím mezi lidi, kteří očkování potřebují. Přede mnou je spousta jiných zájemců,“ sdělila atletka Zuzana Hejnová, dvojnásobná mistryně světa a bronzová olympijská medailistka v běhu na 400 metrů překážek, která se momentálně připravuje v Jihoafrické republice.

Chodkyně Tereza Ďurdiaková tuto možnost zvažuje, ale rozhodnutá není. „Covidem jsem onemocněla. Sice jsem neskončila v nemocnici, ale nebylo to nic příjemného. Na olympiádu se těším, a tak se obávám, aby se mi plány nezvrtnuly kvůli nákaze,“ přemítala překvapivá pokořitelka olympijského limitu.

To vodáka Martina Fuksu očkování v této chvíli příliš nevzrušuje. „Zatím to neřeším. Až to bude aktuální, nějak se k tomu postavím,“ vyhlásil ostřílený kanoista.

Otázkou však je, jak se bude vyvíjet situace ohledně vakcín.

ČOV vycházel z předpokladu, že by se olympionici mohli naočkovat látkou od firmy Johnson & Johnson, která se měla podávat formou jedné dávky. Leč podle posledních zpráv nemá být tato látka v Evropě kvůli výskytu krevních sraženin u některých pacientů vůbec k dispozici.

V Tokiu se účastníci olympijských her budou muset podřídit přísnému režimu. Český tým proto bude vybavený takzvanými Covid Passy s anamnézou sportovců.

„Měly by je ochránit před falešně pozitivním testem. Připravujeme je ve spolupráci s šéflékařem Jiřím Neumannem a budou v anglické i japonské verzi. Nebyla by pro sportovce větší tragédie, než kdyby místo na závod jeli zelenou sanitkou do izolace,“ upozornil šéf olympijské mise Martin Doktor.

„Kromě toho budeme mít v týmu jakéhosi styčného důstojníka pro covid-19, který bude mít na starosti vše kolem tohoto onemocnění a bude jednat s japonskými autoritami,“ dodal někdejší olympijský vítěz.