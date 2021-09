Členka zlaté australské štafety z Tokia se svěřila, že má z koronaviru obavy. „Covid je vážná věc, a když přijde, zasáhne velmi tvrdě. Byla bych hloupá, kdybych neřekla, že se nebojím,“ přiznala. Zároveň doufá, že jí nucená pauza v hektických měsících pomůže. „Je to obrovská smůla, ale věřím, že je to budíček.“

Sedmadvacetiletá australská hvězda a držitelka dvou zlatých olympijským medailí se domnívá, že její organismus nevydržel nápor, který v posledních měsících dostával. „Bylo to šílených pár měsíců a věřím, že když jsem byla fyzicky a psychicky zničená, mohla jsem být náchylnější k onemocnění.“

„Měla jsem pozitivní test na covid a byla jsem převezena do nemocnice k další péči a pozorování,“ napsala Wilsonová na Instagramu. „Přestože jsem dvakrát očkovaná a dodržela jsem preventivní opatření zavedena International Swimming League, tím virem jsem se nakazila.“

Mnoho sportovců se nechce nechat očkovat proti koronaviru. Jsou přesvědčeni, že jejich tělo si s virem poradí. Australská plavkyně do téhle skupiny nepatří. Wilsonová má v sobě dvě vakcíny, jenže ani to jí nepomohlo.

