Nadšený z aktuální situace a všemožných omezení není nikdo, ale elitní fotbalové a hokejové kluby v tuzemsku se chtějí pohybovat ve vytyčených mantinelech a v neposlední řadě i jít svým fanouškům příkladem.

Dává to smysl: čím dříve se podaří dostat pandemii pod kontrolu (i za pomoci očkování), tím dříve se můžou vrátit „staré dobré časy“ na stadionech.

Proto řada klubů nabízí vstupenku každému, kdo se nechá nově očkovat. „Přemýšleli jsme, co udělat, abychom v tétosložité době nepřicházeli o fanoušky. To byla naše základní motivace. A vzhledem k tomu, že momentálně mohou na hokej jenom očkovaní, tak samozřejmě chceme, aby jich bylo co nejvíce. Zároveň jsme si vědomi, že je to občansky uvědomělý postoj,“ říká Tomáš Kučera, marketingový ředitel Motoru České Budějovice.

Není tajemstvím, že ne všem příznivcům je podobná propagace očkování po chuti. Především na sociálních sítích sklízejí kluby nadávky a nepochopení. Ať už jde o fotbal, či o hokej, mezi skalními fanoušky se najde nezanedbatelné procento těch, kteří vakcinaci vášnivě odmítají.

Takové lidi ovšem nepřesvědčí nikdo a nic. „Podle mě je to dáno těmi sociálními sítěmi. Dřív nebyly, nikdo očkování neřešil. A díky němu tu teď nemáme řadu nemocí, na které se umíralo. Sledoval jsem reakce fanoušků, když klub zprávu o podpoře teplické nemocnice zveřejnil. Hned jsem viděl, že na náš prší zloba. Ale co vím, tak podobně lidi nadávají i hokejovým Budějovicím, Pardubicím, fotbalové Spartě,“ říká Alois Hyčka, fotbalista Teplic.

Minimum neočkovaných

Pro samotné hráče je věc celkem jasná. Pokud jde o velké kluby, hrající v evropských pohárech, tam není vyhnutí. Týmy jsou naočkovány kompletně, jinak by jim hrozily masivní komplikace. Ale i jinak jde většina profesionálních hráčů příkladem. Třeba v Teplicích jsou podle informací Deníku už jen dva neočkovaní hráči, a i oni už jsou teď přesvědčeni, že se „nechají bodnout“.

To samé platí i o ledových kolbištích. Nikdo nechce hrát na prázdných zimácích, nikdo si nepřeje další vlnu zavíránía omezování.

„Jsem zdravý člověk, ale nikdy nevíte, co se může stát. Snažím se být zodpovědný. Vakcinaci jsem absolvoval hlavně kvůli rodičům, dětem a manželce, abych nenakazil je. Když vidíte záběry z nemocnic, tak to už opravdu není legrace. Ale lidi si to asi neuvědomí, dokud tam sami nejsou. Přitom tam končí z drtivé většiny neočkovaní lidé. Zajímalo by mě, jestli potom změní na očkování názor,“ zamýšlí se Lukáš Pech, hokejista budějovického Motoru.

Zkušený forvard odmítá i názor, že zavřít brány stadionů před neočkovanými diváky je projevem diskriminace. „My očkovaní si zase můžeme stěžovat na neočkované, že kvůli nim budeme omezováni. Respektuji názor ostatních, ale je třeba začít něco dělat. Jsem rád, že klub tuto akci udělal a chce nalákat fanoušky do hlediště, i když na to budou určitě i negativní názory,“ dodává Pech.

Na olympiádu jen s certifikátem…

Kdo nebude očkovaný, nemá šanci na olympijskou medaili. Čína pustí na zimní svátek do Pekingu jen sportovce a funkcionáře s certifikátem o plné vakcinaci. Otázkou je, zda bude rozlišovat funkční a méně funkční látky (jako ruský Sputnik nebo vlastní Sinovac). Další otázky? Jak to bude s bublinou, karanténou, testováním. Tokio je trochu strašák, zvlášť pro ty, kteří sní o útoku na cenné kovy.