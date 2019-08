DJ Wich je ve světě rapu zavedený pojem. Účastník olympijských her v Riu de Janeiru Choupenitch nechtěl troškařit a svou hudební premiéru toužil spojit právě s ním. „Přišel jsem s tím nápadem za manažerkou Red Bullu a ona odpověděla, že jsem se zbláznil. Ale po debatě se jí to rozleželo v hlavě, řekli jsme si, že by to mohl být super projekt. Pak jsme oslovili Toma (DJ Wich) a ten souhlasil,“ popisuje šermíř.

Spolupráce s ním si velmi cení. „Poslouchal jsem ho už jako malý kluk. Je úplně fantastický napříč žánry. Největší legenda a pojem v československém hip-hopu. Před ním se budu vždy klanět,“ rozplývá se. Píseň Víme oba není nějaký náhlý Choupenitchův rozmar z nudy. Texty si píše už od jedenácti let. „Poprvé jsem napsal básničku, když jsem byl jednou sám doma. Pojmenoval jsem ji velmi dobře Sám doma. Pak jsem udělal třeba Ódu na lasagne a Romanci o pastě. Hodně básní bylo o jídle, asi mi dávali málo najíst,“ zamýšlí se s typickým smíchem.

Do hudby začal psát texty tři roky nazpět. „Dělám to tak mezi tréninky, když si jdu odpočinout někam do kavárny. Takhle vznikl i tento text, u kterého přišla myšlenka, že bych to chtěl celé posunout dál,“ vzpomíná. Přišly tedy námluvy s Wichem, dubnové nahrávání ve studiu a postupné ladění songu do co nejlepší podoby.

„Moje motivace byla udělat něco dobrého, splnit si sen, uvést texty do života. Hlavně jsem ale chtěl rozšířit povědomí o mém sportu, protože si to zaslouží,“ povídá Choupenitch. „Třeba píseň osloví lidi, kteří o šermu nic nevědí. Uvidí v klipu tančit holky s fleretem a řeknou, že to je cool, a dají svoje dítě na šerm. Vím, že je to jen moje představa, ale neberte mi to,“ podotýká.

Práci na klipu s twerkujícími tanečnicemi si užil, ale byla celkem náročná. „Přišel jsem v sedm ráno a konec byl po desáté večer. Hodně se čekalo, což mě nebaví ani při závodech, ale jinak to bylo super. Obdivuji holky, které celý den tančily. Přece jen já v klipu hlavně sedím,“ přibližuje s úsměvem. Jeho zalíbení v hip-hopu může být trochu překvapivé. Geny by ho měly směrovat spíše trochu do jiných žánrů.

Oba rodiče jsou totiž operní pěvci. Sám Choupenitch pak dokonce zpíval ve sboru a sedm let hrál na klavír. Vyhrál však hip-hop. Nepochopení od rodičů ale určitě nečekejte. „Baví je to. Říkají, že je to veselé,“ vysvětluje.

Daly by se hudební styly v rodině spojit? „Proč ne, je to zajímavý nápad. Občas to tak máme, že táta si v županu zpívá, mamka hraje na klavír, tak já jim do toho zkusím zarapovat.“ Od rodičů dostal dokonce i rady ke své písni. „Slyšeli všechny verze. Mamka mi i upravila něco v textu, ta je vždy aktivnější. Třeba rým zadečky-tanečky, já tam měl něco jiného,“ vypráví.

Léčba vincentkou

„Taťka mi zas teď radil, když mi odešel hlas, že mám inhalovat vincentku. Stále si otevírám obzory,“ směje se. Léčba hlasivek je nutná, Choupenitche totiž zítra v Brně čeká první „živák“. Na šermířské exhibici, kterou pořádá pod širým nebem, se předvede i se svou písní. Pak už se bude věnovat hlavně opět sportu. Čekají ho totiž boje o vstupenku na příští olympijské hry. „Hudební plány trochu odložím. Od šermu jsem si jenom odskočil,“ ubezpečuje.

Nicméně dveře pro další hudební počiny má otevřené. „Neskončí to u jednoho songu,“ říká šéf hudebního vydavatelství Championship Music Lukáš Rychtařík. Choupenitch má materiálu dost: „Tak na jedno dvě alba určitě.“ A že by opět došlo na spojení sil s DJem Wichem? „Zatím máme tento song. Příští spolupráci si představuji tak, že spolu budeme šermovat,“ dodává.