Olympijské hry byly poprvé v historii odloženy, což si vynutila pandemie nemoci covid-19. Uskuteční se příští rok od 23. července do 8. srpna. "Koronavirová krize měla významné finanční dopady na olympijské hry, celé olympijské hnutí jako celek i MOV," řekl Bach během videokonference po zasedání exekutivy v Lausanne.

Samotní japonští pořadatelé už dříve vyčíslili náklady spojené s odkladem her podle prvních odhadů na minimálně 640 miliard jenů, v přepočtu asi 147 miliard korun.

Další desítky milionů dolarů

Od březnového historického rozhodnutí MOV uvolnil i další desítky milionů dolarů do takzvaného fondu solidarity. Z něho mohou národní olympijské výbory čerpat prostředky na pokrytí ztrát, které jim přeložením her vznikly.

Bach dnes ujistil, že nadále je snahou najít co nejvíce možných úspor. Pracovní skupina speciálně zřízená pro reorganizaci her podle něj obrátí každý kámen. "Ale duch her a kvalita soutěží musí zůstat zajištěna," zdůraznil šéf olympijského hnutí.

Jakékoli pochybnosti o tom, že by se tokijské hry nemohly uskutečnit ani příští léto, odmítl. "Je příliš brzy vyvozovat závěry z aktuální situace na událost, která bude za 14 měsíců," uvedl Bach. MOV má podle něj plnou důvěru ve Světovou zdravotnickou organizaci, i tak je ale v době pandemie obtížné jakékoli plánování. "Nikdo neví, jak bude svět vypadat zítra," dodal Bach.