Předseda České basketbalové federace má v posledních dnech blázinec. Jeden telefonát za druhým, spousta gratulací, otázek… Možná i vás jedna napadla: Proč nefandí boss přímo na místě? „Byl jsem tam, ale musel jsem odjet, což mě hodně mrzí. Teď fandím alespoň u televize.“

Nervydrásající zápas proti Turecku si užíval na tribuně – hráčům i trenérovi poděkoval… Po letech nezájmu je basketbalnajednou téma (a sport) číslo 1. Rozhodně se rozroste členská základna (nyní čítá jen 36 938 hráčů). Jansta a jeho kolegové musí být připraveni. Ale zatím řeší jiné, aktuálnější téma. Jak odměnit členy tak úspěšného mužstva?

Odměna až za rok

„Výkonný výbor už odsouhlasil odměnu ve výši jednoho milionu za postup ze základní skupiny. K tomu se tým může těšit na jeden milion za účast v kvalifikaci na olympijské hry,“ vysvětlil 57letý funkcionář, jenž šéfuje i České unii sportu.

Mimochodem – odměna se bude rozdělovat až v roce 2020 (v letošním rozpočtu se s ní nepočítalo). A co je ještě zajímavé, rozdělovat ji bude trenér Ronen Ginzburg a kapitán Pavel Pumprla. „Dostane se i na členy realizačního týmu,“ slíbil Jansta.

Žádnou zlou krev nečekejte. Basketbalisté vystupují jako tým a nerozhádají je ani peníze. „Hráči v podstatě reprezentují dobrovolně, jejich odměna není velká. Za den dostanou to, co má advokát za hodinu,“ zmínil Jansta.

Ano. Národní cítění. Hrdost. To jsou atributy, které díky basketbalistům zase „vypluly“ na českou sportovní scénu. A nejvíc jde příkladem Tomáš Satoranský. Muž, jenž dostal v NBA tříletou smlouvu na 30 milionů dolarů.

Zajímá vás, jak se k basketbalové horečce v Česku postavili sponzoři reprezentace a tuzemské federace? Jejich postoj lze shrnout do jedné věty: „Odměnu nechystáme.“ Vyplývá to z průzkumu, který Deník uspořádal po postupu do čtvrtfinále. „Máme radost. S basketbalovou reprezentaci jsme právě letos podepsali smlouvu o dlouhodobé podpoře,“ uvedl Roman Gazdík, mluvčí společnosti ČEZ. „Vnímáme to jako zviditelnění českého basketu ve světě,“ dodal Jiří Hadrava, mluvčí sázkové kanceláře Tipsport. Hlavní partner, Home Credit, se nevyjádřil.