„Čas na odpočinek a rodinu byl fajn. Na druhou stranu to bylo za cenu toho, že se nám zkrátila skvěle rozjetá sezona, kterou jsme si všichni užívali. Takový odpočinek bych si určitě rád odpustil, ale tak to prostě někdy chodí,“ řekl Hruban pro web Českého basketbalu.

Scházel kontakt

Raději se snaží nemyslet na to, co všechno mohl zažít, nebýt koronavirové krize. Jeho Nymburk si skvěle vedl v Lize mistrů: v základní skupině vyhrál dvanáct zápasů ze čtrnácti, v osmifinále vyřadil tureckou Bandirmu a chystal se změřit síly s AEK Atény. Oproti loňskému trápení to tentokrát mnohonásobným českým šampionům náramně šlapalo.

„Kdyby se nedohrála ta loňská sezona, bylo by to mnohem lepší,“ směje se třicetiletý odchovanec USK Praha. „Máme pocit, že jsme někde uprostřed léta, a ono to tak není. Pořád nám někdo předhazuje, že teď by začalo play-off, teď by se hrál tenhle zápas, mohlo být Final Four Ligy mistrů a podobně,“ mrzí Hrubana.

Nejhůře si zvykal na izolaci. „Bylo zvláštní nevidět se spoluhráči. Jakmile jsme začali znovu trénovat, člověk hned poznal, jak mu chyběl kontakt s okolím. Normálně se prakticky celý rok vídáme denně a najednou jsme byli úplně odstřihnutí. Bylo to strašně divné, ale tak to měli vlastně všichni. Poznali jsme, že sociální kontakt je potřeba,“ tvrdí Hruban.

Hráč a manažer

Kromě toho, že se mu dařilo v nymburském dresu, měla mít letošní sezona ještě jeden vrchol olympijskou kvalifikaci. Ta je prozatím odložena. Hruban měl jít do bitvy o turnaj pod pěti kruhy ve dvojité roli. Nejen jako jeden z nejnebezpečnějších střelců týmu, ale také jako nový reprezentační kapitán.

„Je to spíš manažerská funkce než hráčská,“ usmívá se. „Funguji jako taková spojka mezi týmem a manažerem Michalem Šobem. Fungoval jsem jako překladiště informací, protože on mi volal, co se bude dít, a já zjišťoval požadavky od kluků,“ popisuje Hruban.