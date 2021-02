Rok do Pekingu. Čína se chlubí, svět řeší bojkot. Co na to Vystrčil?

Olympiád zřejmě není nikdy dost. Sportovní svět se kvůli koronavirové pandemii ještě nedočkal letních her v Tokiu, které se měly konat loni (a kdo ví, jak to bude letos), a do toho Čína – už s nezbytnou pompou – připomíná, že do startu zimní olympiády zbývá přesně rok. Peking si je jistý, že půjde o velkolepou a přelomovou událost.

Zimní olympijské hry v Pekingu se mají uskutečnit v roce 2022 | Foto: Archiv

Mimo Čínu panují rostoucí pochybnosti, nicméně tím se pořadatelé nenechávají rozhodit. Nová i zrenovovaná sportoviště jsou prakticky hotová, vše se blyští novotou. „Zázrak,“ zhodnotil čínské přípravy okouzlený Thomas Bach, šéf Mezinárodní olympijského výboru (MOV). Velké vzdálenosti Leccos skutečně zaslouží obdiv. Třeba rychlodráha z Pekingu do Čchang-ťia-kchou za 8,3 miliardy dolarů, která zkracuje cestu z hlavního města her do horského střediska na necelou hodinu. Pozoruhodné je i odhodlání organizátorů konat soutěže v alpském lyžování v Jen-čchingu (asi 90 kilometrů od Pekingu), kde skoro nikdy nesněží, a bude tak potřeba masivního užití umělého nebo dovezeného sněhu. Teenagerka z boulí sní o Pekingu. Má už na olympijské hry? Přečíst článek › Sportovci se docela nacestují. „Výzvou pro všechny týmy bude vzdálenost mezi jednotlivými centry her, která od sebe dělí až dvě stě kilometrů,“ očekává Martin Doktor, šéf české výpravy. Ovšem je tu jiný problém než vzdálenosti. S tím, jak se blíží termín her, roste i hlasitost volání po jejich bojkotu. Více než 180 organizací zabývajících se lidskými právy nedávno vyzvalo MOV, aby olympiádu Číně odebral. Důvody? Je jich řada, mezi nejkřiklavější patří brutální postup proti Ujgurům či potírání opozice v Hongkongu. K bojkotu her se začínají vyjadřovat i politici. Nevyloučil ho britský ministr zahraničí Dominic Raab, ozvali se i někteří představitelé USA či Austrálie. Čínská reakce? „Nepřijatelné politizování olympijských her,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí. Teenagerka z boulí sní o Pekingu. Má už na olympijské hry? Přečíst článek › „Dle mého názoru by z chování demokratických zemí mělo být více patrné, že kromě jiného i jejich účast na ZOH v Číně vůbec není samozřejmostí,“ uvedl pro Deník předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil. A co covid? O bojkotu kvůli masivnímu porušování lidských práv se mluvilo už před letní olympiádou v Pekingu v roce 2008, ale bez valného ohlasu. Nyní je situace odlišná. Čínský režim zostřuje (čímž se nepotvrdil předpoklad tehdejších odpůrců bojkotu, že samotné konání OH v Říši středu pomůže k postupné liberalizaci poměrů). Přesun do Slovinska. Čeští biatlonisté odhalili, kdo pojede na MS Přečíst článek › Navíc země, kde se nejvíc daří zimním sportům, nejsou na Číně tak závislé a jejich případná neúčast by mohla pekingskou show výrazně (a negativně) ovlivnit. A pak je tu ještě covid-19. Nikdo neví, jak bude v únoru 2022 vypadat pandemická situace. Jisté je, že Čína chce olympiádu využít jako prostředek k nápravě koronavirem pošramocené pověsti. Není právě tohle ono „zneužívání her“?