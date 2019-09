„Koukali jsme skoro na celý zápas s klukama na hotelu. Bylo to neuvěřitelné. Až do posledních vteřin jsme byli na prášky. Samozřejmě jsme rádi, že Amerika nakonec vyhrála,“ vrací se k bitvě, která se kardiakům nedoporučuje… Sladká výhra nad Japonskem, která byla historicky první na MS, tak mohla velmi rychle zhořknout.

„Patřil jsem mezi televizní divák u nás na hotelu. A to jsou vždycky větší nervy, když to člověk nemůže ovlivnit. Proti Japonsku to bylo jakž takž v pohodě, docela jsme si to hlídali, a tak nervy nebyly tak velké. Za ten večerní zápas to bylo příšerné, navíc to nikdo nečekal,“ podotýká Vojtěch Hruban.

V poslední čtvrtině vedl tým USA 79:74. A kráčel za výhrou. Jenže Turci zmobilizovali síly a otočili na 81:79. Desetinu vteřiny před koncem si však vynutil faul při střele za trojkovým obloukem Barnes. Za frenetického pískotu nejen tureckých diváků proměnil pouze dva trestné hody, z toho při posledním dorovnával na 81:81.

V nastaveném čase se rozjeli lépe Turci a vedli už 89:84. Američani dorovnali, ale v závěru měli vše ve svých rukou Evropané. Za stavu 92:91 vyrobil favorit nesportovní faul. Chybělo deset vteřin do klaksonu. Jenže Balbay obě šestky zahodil. Turecko vyhazovalo a Američani museli faulovat. Vybrali si Osmana a udělali dobře. Protože ani on nedal ani jeden trestný hod.

„Když šly házet ty první šestky, to jsme jen tak počítali, že mají dvě plus míč, vedli o bod. Říkali jsme si: Ty jo, to vypadá, že by si mohli nahnat dobrý náskok, do konce pár sekund. Mysleli jsme, že něco trefí, že bude mít Amerika maximálně poslední těžkou střelu na vyrovnání,“ přibližuje atmosféru při sledování český pivot.

Turkům došel čas

Poslední útok měly Spojené státy a Middleton si dvě vteřiny před koncem došel pro faul. Na rozdíl od hráčů soupeře obě šestky prohnal košem. Na zvrat už neměli Turci žádný čas. „Najednou se to obrátilo úplně na druhou stranu. Myslím, že jsme byli všichni překvapení. To nečekal asi nikdo z nás. Zase ukázalo, jak je basketbal nevypočitatelný,“ opakuje starou pravdu Auda.

„Několikrát už tam byl moment, kdy jsme si všichni říkali, že je to v háji, že Amerika už nemůže vyhrát. Turci ke své smůle tu koncovku zazdili. Neproměněné šestky, pak zbytečný faul. Sami si to prohráli, což může zanechat nějakou lehkou jizvu na jejich sebevědomí. Ideální čas, kdy je porazit, je teď,“ doplňuje spoluhráče Hruban.

V případě, že by Turecko dotáhlo zápas do vítězného konce, Lvi by ho museli porazit nejméně o dvanáct bodů. A to už by byl takřka neřešitelný problém. „Prolítalo nám hlavou všechno možné. Já jsem se soustředil na ten zápas, jak dopadne. O kolik budeme muset vyhrát, jsem nepočítal. Nestihl jsem to až do posledních chvil to byly pěkné nervy,“ směje se Auda.

Oslava americké výhry

Po utkání to v místnosti vypadalo, jakoby čeští basketbalisté měli americké občanství. „Trochu jsme slavili americkou výhru. Hlavně nám všem spadl kámen ze srdce a ta rána byla obrovská. Protože porazit Turky je dost těžké samo o sobě, natož nějakým dvojcifernýmn rozdílem. Teď jsou šance zase otevřené, tak jak byly,“ má jasno české bodové křídlo.

Jistě všichni znají slogan: Bůh, tě ochraňuj Ameriko. V úterý při ní stáli všichni svatí. „Před turnajem bych v takovýto průběh zápasu s Tureckem nevěřil. Nicméně, potom, co jsme hráli my s Amerikou, už jsem si říkal, že to bude vyrovnané. Nečekal jsem, že až takhle. Americké výkony jsou zatím matné. Nedokáží využít svých silných stránek, hrají si to svoje, což moc nestačí,“ postřehl Vojtěch Hruban.