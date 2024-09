Fanoušci se těší na řadu hvězd, ale organizátoři jim samozřejmě nadělili domácí miláčky. Radka Roušala, Vladimíra Lengála, Andreje Kalašnika a také Tomáše Hrona. Právě elitní postojář Hron si účastí na takovém turnaji plní sen a mělo jít o jeho rozlučku s impozantní kariérou, která trvá už pětadvacet let. „Naplánovali jsme to na poslední zápas, ale samozřejmě člověku se myšlenky různě mění podle toho, jaké má pocity, nálady. Po dvou letech mě přestala bolet noha, koleno se po operaci konečně zahojilo a cítím se super,“ řekl Deníku třiačtyřicetiletý brněnský thajboxer.

Podle pravidel Oktagon Undergroundu se mu ve váze do sta kilogramů postaví nizozemský bijec Fred Sikking. A nejspíš i to, jak zápas dopadne, může ovlivnit Hronovo přemýšlení o prodloužení bohaté kariéry. „Nejsem rozhodnutý. Kdyby to byl konec, jsem rád, že bude v takové hale, na takovém velkém turnaji. Musím říct, že mě teď všechno baví, když vidím, jak to Oktagon dělá. Nalilo mi to energii do žil, těším se na zápas, jsem skvěle připravený,“ povídal Hron.

Přestože se stal prvním českým bojovníkem, který zápasil ve slavné organizaci Glory, a vlastní přes deset světových titulů různých asociací, pod hlavičkou největší československé organizace MMA se mu dostává pozornosti respektované hvězdy, kterou neznal. „Užívám si celou přípravu, mediální pozornost, konečně náš sport někdo propaguje a dělá akce tak, jak by to mělo být. Zápasil jsem na top světových turnajích, porážel jsem jména z nejlepší světové desítky a nikdo to nevěděl. Je demotivující vzít nabídku na zápas, o kterém skoro nikdo neví, nenapíše se o něm, nikoho nezajímá, promotéři se tomu nevěnují, pak člověk nemá tu radost ze zápasení. Oktagon je jiný svět,“ uznal.

Před rokem v Praze na Heroes Gate Sikkinga porazil, o rok starší trojnásobný mistr světa se teď přihlásil o odvetu. „Fred je soupeř, který jde do války. Minulý zápas schytal hodně ran, ale strašně toho ustojí. Je to rváč a v malých rukavicích může být hodně nebezpečný. Věřím, že uděláme dobrý zápas, atraktivní,“ uvedl absolvent magisterského studia Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Hron má před sebou 132. duel profesionální kariéry, od jejíhož počátku 2. října uplyne pětadvacet let. Může jít o jeho poslední bitvu, před osmi tisíci především brněnskými fanoušky na něj možná dolehne atmosféra. „Nevykolejí mě to. Emoce můžou přijít z plné haly, dlouhé roky byl můj sen zápasit v Rondu, ale za kariéru jsem zažil tolik akcí, že už mě máloco překvapí,“ podotkl Hron, který dokonce o zápas v Německu přišel kvůli nahlášené bombě. „Vyhrál jsem první duel osmičkové pyramidy, čekám na druhý, najednou zazní sirény, že je tam bomba, musíme jít pryč, nechat tam věci. Vrátili jsme se pro ně až druhý den, ani nám nic nezaplatili,“ vybavil si starší vzpomínku.

Pokud se v Brně rozloučí s kariérou, rozesmutní sice své fanoušky, ale potěší své rodiče. „Po třiceti letech, co jsou rodiče od sebe, je to snad jediná věc, na které se oba dva shodli. Že už to zápasení stačilo,“ pousmál se Hron.

Ovšem Oktagon 61 nebude jen o něm. Rozhodne se o finalistech pyramidy Tipsport Gamechanger, v níž jde jak o miliony, tak o titul té nejlepší lehké váhy v Evropě? V hlavním zápase večera se střetnou Ronald Paradeiser s největším překvapením celé pyramidy, kterým je Acoidan Duque ze Španělska. Ve druhém semifinále se utkají bývalí šampioni lehké váhy Losene Keita a Mateusz Legierski.

Velký tahák turnaje je návrat Machmuda Muradova do Oktagonu po pěti letech v UFC. Jeho soupeřem bude Scott Askham. Z UFC se vrátila také Lucie Pudilová, které se postaví talentovaná Norka Cecilie Bolanderová.

Brněnští příznivci se nemohou dočkat Kalašnika a jeho alter ego Vagabunda. „Moc se do Brna těším. Když jsem tam zápasil poprvé, nebylo vyprodané, teď to bude ještě lepší,“ pronesl bojovník, jenž před dvěma lety zdolal Joela dos Santose z Brazílie na body.

Teď chce v souboji s řeckým borcem Ioannisem Palaiologosem dominovat. „Jdu tam vyhrát, bez žádných keců. Minule v Brně můj výkon nebyl podle představ, Brnu to dlužím a chci udělat super zápas,“ slíbil Kalašnik.

Také bude mít domácí scéně velkou podporu, dokonce se na něj poprvé přijde podívat maminka. „Nikdy nebyla na MMA, nedívá se na mé zápasy, má stres asi jako každý mamka, ale řekla, že když je to v Brně, tak přijde,“ sdělil Kalašnik. „Zájem o lístky je velký, ale kapacita je vyprodaná a hodně lidí to klasicky nechalo na poslední chvíli, nemůžu na turnaj už protáhnout ani rodinné známé. Nějaké rezervované lístky snad ještě jdou do prodeje, takže šance ještě je. Těším se moc na tu atmosféru,“ doplnil.