Zase se ukázalo, že sportovní Brno není jenom hokej, fotbal nebo rychlá kola na Masarykově okruhu. Po dvou letech se na jih Moravy vrátila největší československá i evropská organizace smíšeného bojového umění MMA a nadupaný turnaj Oktagon 61 naplnil velké očekávání. Ve Winning Group Areně, domovské hale hokejové Komety, si ho naživo užívalo osm tisíc diváků, další u přímého přenosu. „Tenhle rok to byl v Evropě nejlepší turnaj ze všech, nevidím, kdo by nás mohl porazit. Naši zápasníci jsou úžasní, naši fanoušci jsou úžasní. Brno jsme celé vyprodali, snažili jsme nacpat do arény, kolik lidí šlo, bylo plno,“ radoval se spolumajitel a promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný a v narážce na stavbu nové arény dodal: „Všichni vědí, že Brno je náš nový domov.“

Fanoušky zajímali jak domácí oblíbenci, tak i hvězdní navrátilci z UFC Machmud Muradov s Lucií Pudilovou. Vyhráli všichni, ale vesměs se pořádně nadřeli. Uzbecký bojovník Muradov se vrátil do Oktagonu po pěti letech a na přivítanou se mu postavil bývalý šampion KSW Scott Askham.

Muradov ho dvě kola udržel na zemi a vedení na body udržel i v posledním kole, které se víc odehrávalo v postoji. „Jsme velice rádi, že Mach je zpátky. Předvedl šílený výkon, deset minut se držel na zemi s takovým borcem jako Askham a nebyl v nebezpečí, to je fascinující,“ ocenil Muradův vyzrálý výkon Novotný.

Přesto se v hale našli diváci, kteří od veterána UFC čekali víc a Muradov si vyslechl i pískot a bučení. „Při zápase nevnímám nic, dělám svoji práci. Je mi jedno, koho mi promotér dá, zavolal, dal mi datum a jsem tady. Měl jsem zranění, ale to je můj problém. Hlavní je pro mě výhra. Je to kluk z top padesátky, bohužel tak to občas je, ale neležel jsem na něm celá tři kola. Vyhrál jsem, užiju si rodinu a jedeme dál. Ať chcete, nebo ne, jsem doma,“ reagoval Muradov.

Jeho soupeř přijal porážku na body, kterou viděli stejně všichni tři rozhodčí. „Nepřekvapil mě, čekal jsem to takhle, zlepšil wrestling. Vyhrál férově, jen jsem ho nedokázal zastavit,“ uvedl Askham.

Stačilo jen 98 sekund

Po sobotním dlouhém večeru je také jasné, kdo se se utká o prvenství v pyramidě Tisport Gamechanger. O pás šampiona lehké váhy do sedmdesáti kilogramů si to 29. prosince v O2 areně rozdají Losene Keita z Belgie a Ronald Paradeiser ze Slovenska.

Keita v brněnském semifinále zdolal na body dosud v Oktagonu neporaženého Poláka Mateusze Legierského. „Snažil jsem se bojovat chytře a myslím, že jsem předvedl svůj nejlepší výkon. Cítím se skvěle, nejsem zraněný, za tři měsíce znovu porazím Ronalda. Tak to bude,“ připomněl Keita vítězství z prvního vzájemného duelu. „Dobře Ronalda znám. Od posledního zápasu jsem ho stalkoval, znám ho líp, než on sebe. Potřebuji třicet sekund a vím, jak ho porazím, věřte mi,“ slíbil Keita.

Paradaiserovi ovšem stačilo jen 98 sekund, aby v hlavním zápase večera sestřelil španělského lodníka Acoidana Duqueho. Získal bonus pět tisíc eur za výkon večera a pokud zvládne odvetu s Keitou, přibude mu na konto dalších tři sta tisíc eur, přibližně sedm a půl milionu korun. „Za tři roky od posledního zápasu s Keitou jsem se posunul. Budu ten, na koho narazí,“ vzkázal Paradaiser.

Duque litoval, že duel skončil tak brzy. „Jsem spokojený, že jsem byl na tak fantastickém turnaji, ale mám hořkou chuť v puse z toho, co se událo. Chtěl jsem získat vítězství pro všechny fanoušky a španělské MMA, bohužel se stalo, co se stalo. Tak to někdy chodí, nic s tím nenadělám a jedeme dál,“ hlesl španělský bojovník.

Snad nejkrvavější přestřelku předvedly ženy. Lucie Pudilová se vrátila do Oktagonu po dvou letech a svedla neuvěřitelnou bitvu s Norkou Cecilií Bolanderovou. Česká favoritka nakonec zvítězila na body a skončila s otiskem zubů na ruce. „Souboj byl těžký, největší problém byl v tom, že jsem ho vzala hodně narychlo a fyzicky to bylo hrozně náročné. Zápas jsem si užila a jsem ráda, že jsem se vrátila zpátky. Cítím se dobře, jen jsem unavená,“ řekla Pudilová.

Ta se ještě do konce roku utká o titul v bantamové váze do 61,2 kilogramů s dosud neporaženou Lucií Szabovou. „Kdyby to bylo na mně, dal bych výkon večera Lucii, protože to byl jeden z nejšílenějších zápasů. Mám velkou radost, že jsme znovu viděli Lucii zápasit, jak ji známe, předvedla fantastický výkon. Na konci roku s Lucií Szabovou to bude naprosto šílené a těším se na další šampionku bantamové váhy,“ sdělil promotér Novotný.

Snad největší aplaus večera sklidil v brněnské hale domácí Tomáš Hron. Legenda české bojové scény se postavila zřejmě k poslednímu zápasu profesionální kariéry. Třiačtyřicetiletý thajboxer převedl suverénní výkon a nizozemského bijce Freda Sikkinga porazil podle pravidel Undergroundu technickým knokautem vyhlášeným po prvním kole. „Pořád mi to ještě trochu dobíhá, nevstřebal jsem to. Vlezl jsem do haly a měl jsem husí kůži. Byl to masakr, musel jsem se od toho oprostit, aby mě to nerozhodilo, chtěl jsem se soustředit na zápas. Přišlo plno lidí, měl jsem Fanánka v zádech, který mi zazpíval mou oblíbenou nástupovku, užil jsem si to strašným způsobem,“ vyznal se Hron, jehož doprovodil ke kleci frontman kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen.

Ve 132. duelu profesionální kariéry si připsal 101. triumf. Pořád však existuje možnost, že přidá další. „Pro tuhle chvíli je to last dance. Bude-li další, je ve hvězdách. Kariéru jsem ukončil a uvidím, co přinese budoucnost,“ oznámil Hron. „Tuhle výhru řadím hodně vysoko, je to sto jedna vyhraných zápasů v thajském boxu nebo kickboxu, v plném kontaktu. Tolik lidí něco podobného nemá a jsem strašně rád, že to bylo na akci Oktagon v Brně. Přišlo osm tisíc lidí, vyprodaná hala, něco fantastického,“ popsal bojovník s přezdívkou Chřestýš.

Tvrdou řežbu předvedl také Andrej Kalašnik, který se rval s řeckým ranařem Ioannisem Palaiologosem. Skandování „Vagabund“ pomohlo domácímu borcovi, Kalašnik zvítězil na body a užíval si to. „Brno MMA miluje, lidem chyběl Oktagon a atmosféru udělali šílenou. Byl jsem přemotivovaný. Bavili jsme se s trenérem, že se z toho buď zesereš, nebo jsi přemotivovaný. U mě to byla ta druhá možnost, ale Oktagon do Brna patří,“ radoval se Kalašnik.

Doufá, že vítězství ho posune k bitvám s nejlepšími. „Chci se dát dohromady a nemám žádné jméno, které si představuji. Abych se posunul, potřebuji někoho z top pětky divize, ale tam jsou samí žraloci. Asi je načase změnit organizaci,“ pobavil Kalašnik. „Musím se k tomu posatvit čelem jako chlap,“ dodal vážnějším tónem.

Rondo nadzvedl také výkon dalšího domácího borce Vladimíra Lengála. V zápase s Angličanem Coreym Fryem utržil tvrdou ránu do břicha a už to vypadalo, že se nevzepře, ale v půlce druhého kolo bojovník RK Valetudo Znojmo sestřelil Frye tvrdým kolenem, pak ho zasypal údery na zemi a slavil technický knokaut. „Jsem rád, že jsem mohl nastoupit v Brně na tak našlapané kartě. Návrat po zranění, zlomené noze, byl pro mě těžký, ale jsem rád, že jsem urval vítězství. Byli tu i moje mamka, teta, manželka, oba synové, měl jsem tu celou rodinu. Jsem za to moc rád,“ zářil Lengál.

Brněnskou dominanci potvrdili také Radek Roušal, jenž na body zdolal Francouze Nezara Bahajiho, a Jan Stanovský, který při své premiéře v Oktagonu porazil na body Řeka Gleba Shadrina. „Bylo to super. Cítil jsem domácí podporu, neumím si představit lepší místo na premiéru v Oktagonu než Brno. Bylo to skvělé, emoce jen tak neopadnou,“ usmíval se Stanovský. „Mám radost, že jsme všichni z Brna vyhráli, je to super a potkáme se všichni ve městě,“ vyzýval Roušal.