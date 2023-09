/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Český MMA zápasník David Kozma nezvládl semifinálový duel v rámci milionového projektu Tipsport Gamechanger, když před německými tribunami ve Frankfurtu podlehl srbské legendě Bojanu Veličkovičovi. Ten se tak v přímém souboji o lukrativní odměnu utká se zkušeným Řekem Andreasem Michailidisem, jenž pro změnu v prvním kole knockoutoval Dána Louise Glismanna. Samotný galavečer Oktagonu s pořadovým číslem 46 nabídl rovněž ženský titulový zápas, který díky gilotině ve třetím kole ovládla domácí Katharina Dalisdaová.

Bojan Veličkovič zvládl odvetu s Davidem Kozmou lépe a postoupil do finále projektu Tipsport Gamechanger. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Do jednoho ze svých nejdůležitějších zápasů v kariéře se v podstatě ani nedostal. Chtěl na srbského protivníka vlétnout, vyždímat jej z kůže. Přesně tak, jak to se svým trenérským sborem dlouho plánoval. Nakonec však jediný český zástupce v semifinále Tipsport Gamechangeru David Kozma musel vstřebávat velice trpký konec milionového snu.

Ten mu z ruky vyfoukl velezkušený zápasník Bojan Veličkovič, který si s dlouho očekávanou odvetou poradil doslova na výbornou. Předvedl takticky špičkový výkon a duel suverénně ovládl na technické KO. Rodák z Karviné vzdoroval, několikrát dokázal utéct hrobníkovi z lopaty, nicméně stále rostoucí tlak čtyřiatřicetiletého protivníka příliš dlouho neustál.

A po dlouhé sérii likvidačních úderů soupeře definitivně padl k zemi. Prohra, která však bolí víc než kdy jindy. Plán o vytouženém postupu do velkého finále milionové pyramidy se totiž vůbec nepovedl. „Chtěl bych se omluvit všem, kteří mě sem dnes přijeli podpořit. Chtěl jsem vyhrát, ale dnes se to zkrátka vůbec nepovedlo,“ soukal ze sebe zklamaný „Růžový panter“.

Jednatřicetiletý zápasník tak nenavázal na předešlé vítězství z roku 2021, v lehce specifickém formátu na tři kola neměl proti Srbovi téměř žádnou šanci. „Opravdu mě to štve. Nepředvedl jsem nic z toho, co jsme měli připravené. Ale slibuji, že příště se vrátím silnější,“ dodal a jako slabou náplast si alespoň vyslechl potlesk frankfurtské Festhalle.

To Veličkovič se mohl radovat ze sladké pomsty a zároveň místenky do finále, kde může navíc vybojovat nevšedně štědrou odměnu v hodnotě 300 tisíc eur. „Rozhodně to ale jako pomstu neberu. Jsme pouze zápasníci, kteří proti sobě soutěží. Před dvěma lety porazil on mě, teď jsem zase vyhrál já. Nic jiného v tom skutečně nehledám,“ odvětil skromně o tři roky starší Srb.

Podobně jako vedl celý svůj proslov před zraky německého publika. „V první řadě bych chtěl poděkovat Bohu a poté také Oktagonu, že mi dali tu šanci zápasit na také úrovni. Jsem za to nesmírně vděčný,“ pronesl někdejší šampion organizace RFA. „Postup do finále pro mě samozřejmě znamená strašně moc,“ dodal již tradičně se srbskou vlajkou kolem těla.

Ve druhém semifinále projektu Tipsport Gamechanger zvítězil řecký zápasník Andreas Michailidis, jenž hned v prvním kole ostře sledovaného souboje zaskočil přesným knockoutem dánského protivníka Louise Glismanna. „Možná to bylo malinko rychlé, ale pořád lepší než kdybych se s ním tahal tři kola, ne?“ zavtipkoval zkušený zápasník z athénské školy.

Vrchol večera posléze obstaral ženský zápas o titul ve slámové divizi, který vybojovala před domácím publikem Katharina Dalisdaová. Její vydařené gilotině ve třetím kole zaslouženě aplaudovala celá frankfurtská hala. „Ale teď už se těším, až si dám konečně pauzu od trénování,“ pobavila Němka na tiskové konferenci.

Bohatý program Oktagonu nadále pokračuje bratislavským turnajem, který je na programu už 7. října. Hlavní menu večera? Boj o pás šampiona polotěžké váhy. V hlavních rolí tentokrát domácí Pavol Langer a jeho soupeř Karlos Vémola.