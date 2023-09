/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Sobotní večer v německém Frankfurtu patří fanouškům bojových sportů, kteří budou s napětím sledovat již 46. turnaj úspěšné organizace Oktagon MMA. Místní svatostánek Festhalle, jež se už potřetí za sebou zaplní do posledního místa, tentokrát nabídne ženský titulový zápas, řadu nadějných domácích fighterů a zejména semifinálové rozuzlení milionového projektu Tipsport Gamechanger. Včetně českého zápasníka Davida Kozmy.

V pořadí již 46. turnaj organizace Oktagon MMA obstará německý Frankfurt nad Mohanem. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Galavečer Oktagonu ve Frankfurtu nad Mohanem? Dnes už tradice, která pravidelně láká německé příznivce bojových sportů podobně jako kapela Rammstein milovníky tvrdé hudby. Ne nadarmo byla v tamější Festhalle už dvakrát překonána návštěvnost všech MMA turnajů v Německu. Nyní čeká československou organizaci velkolepá akce s pořadovým číslem tři.

Bitva o finále i milionový sen. V zápase dokážu jít více za hranu, tvrdí Kozma

Opět s vyprodanými tribunami i velice peprným seznamem soubojů uvnitř klece. Během jediného večera budou korunováni finalisté ostře sledované milionové soutěže Tipsport Gamechanger a rovněž nová ženská šampionka ve slámové divizi. Právě duel mezi domácí Katharinou Dalisdaovou a Jacinty Austinovou z Austrálie celou přehlídku v Goetheho rodišti uzavře.

Ještě před samotným vyvrcholením sobotního turnaje však přijde na řadu dlouho očekávaný zápas Davida „Pink Panthera“ Kozmy, který si to v semifinále milionové pyramidy velterové váhy rozdá podruhé v kariéře se srbským bojovníkem Bojanem Veličkovičem. Duel, jenž má ve svém kalendáři už nějaký ten pátek poznačený snad každý fanoušek domácí MMA scény.

Kozmův fanklub: Chystáme se pořádně fandit

A právě jednatřicetiletý rodák z Karviné je tím hlavním důvodem, proč se v sobotu večer po útrobách frankfurtské haly prochází rovněž skupinky českých návštěvníků. „Přijeli jsme Kozmiče povzbudit z Prahy. Spojili jsme to zároveň s výletem na celý víkend, takže se to hezky sešlo,“ prozradila grupa fanoušků, která pravidelně dojíždí na galavečery pořádané Oktagonem.

„Samozřejmě doufáme, že to (David) zvládne. Proti Veličkovičovi to ale bude mít nesmírně těžké. Každopádně se chystáme pořádně fandit,“ dodal jeden z hloučku. „Kozma dnes vyhraje na body a postoupí do finále, moc mu to přeju,“ pronesl výrazně přesvědčivěji další český zástupce na tribunách Festhalle.

Za výhru růžové fáro? To raději koupím dovolenou, směje se zápasník Kozma

Druhé semifinále soutěže, na jehož konci si celkový vítěz odnese lukrativní odměnu v hodnotě 300 tisíc eur, obstarají dánský odborník na submise Louis Glismann a urostlý řecký válečník Andreas Michailidis. Také v tomto případě se v kleci očekává neuvěřitelně vyrovnaná partie.

Kromě toho se v německé metropoli ukáže také například domácí favorit Christian Jungwirth, jehož čeká v rezervním zápase Tipsport Gamechangeru Ioannis Palaiologos, další ikona z vyhlášené athénské školy MMA. Na řadu přijdou v průběhu večera rovněž další němečtí zápasníci či slovenský zástupce Daniel Hromek, někdejší mistr Evropy v Muay Thai.

Klobouk dolů před vámi, Oktagone

A už před začátkem šestačtyřicátého eventu Oktagonu to v prostorech víceúčelové haly nedaleko centra Frankfurtu žilo jako na pravém rockovém festivalu. Německé obecenstvo vzalo turnaj plný domácích akvizic (pochopitelně) zběsilým útokem.

„Je úžasné, že díky Oktagonu můžeme pravidelně navštěvovat zápasy profesionálních bijců v naší zemi. MMA sleduji už asi deset let, ale na takové akce jsem začal chodit až před nedávnem. Klobouk dolů před promotéry, jakým způsobem dokázali celou organizaci posunout,“ vysekl poklonu vedení československé značky jeden z německých fanoušků.

„Za odměnu budeme fandit vašemu Kozmovi,“ dodal a pousmál se. „Ne opravdu, expandovat z České republiky do Německa a pravidelně tady vyprodávat velké arény, to je opravdu úctyhodné,“ zakončil příznivec domácího zápasníka Christiana Jungwirtha.

Organizace Oktagon MMA chystá v příštích měsících také první akci na Britských ostrovech, zpátky do Německa, tentokrát do Kolína nad Rýnem, se pak vrátí v polovině listopadu. Nyní už se však veškerá pozornost upíná k tomuto sobotnímu večírku.

Důležitému nejen pro nadšené domácí publikum. Český zástupce v semifinále Tipsport Gamechangeru David Kozma by měl jít do akce okolo 22:30.