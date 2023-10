/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Tak takové rozuzlení ostře sledované bitvy o titul v polotěžké divizi nikdo nečekal. Bratislavská Tipos Arena doslova zamrzla po pouhých sedmi vteřinách boje, kdy se domácí zápasník Pavol Langer definitivně zřítil k zemi po tvrdém levém háku české legendy Karlose Vémoly. Ten se svým nevšedním knockoutem postaral o nový rekord Oktagonu a zároveň naprosto šokující závěr 47. galavečera. Navíc i se zajímavou výzvou přímo v kleci.

Karlos Vémola ovládl titulový zápas se Slovákem Langerem za pouhých sedm vteřin boje. Stanovil tak nový rekord organizace. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Měla to být pomyslná třešnička na dortu za celým bohatým programem v bratislavské Tipos Areně. Při nástupu slovenského bijce Pavola Langera hlasitě aplaudovaly davy domácích příznivců, kterým však jen o malou chvíli sobotní večer pořádně zhořkl. Dlouho očekávané federální derby o pás šampiona totiž suverénně ovládl český zástupce Karlos Vémola.

Osmatřicetiletá ikona složila svého protivníka k zemi za pouhých sedm vteřin boje, čímž se zároveň postarala o nový rekord organizace. Ve stylu pravého šampiona doslova umlčela pískající ochozy a hrdě na sebe položila pozlacený pás krále polotěžké divize. Zatímco zmatený Langer jen nevěřícně hleděl před sebe a vůbec nedokázal vstřebat uplynulé momenty v kleci.

„Chtěl bych všem poděkovat za to, jak jste mě tu vybučeli. A také za to, co společně s Oktagonem děláme. Poprvé jsem zápasil proti někomu, koho jsem respektoval a mrzí mě, že jste to pojali jako zápas Česka proti Slovensku,“ pronesl po zápase Vémola, jenž si jako bonus odnesl tučnou prémii v hodnotě 5 tisíc eur za výkon večera.

To košický rodák jen těžko hledal jakákoliv slova. „Chlap musí v životě zvládat i takové momenty a popasovat se s tím. O to víc bych chtěl poprosit, abyste dnes nepískali, prosím vás,“ řekl Langer, který tak před domácími tribunami přišel o prozatímní pás šampiona polotěžké divize.

Poté už se mikrofonu nadobro ujal český zápasník, jenž během pouhé chvíle stihl vyzvat na odvetu v kleci hned dva své rivaly. „Jsem opravdu na konci kariéry. Nebojte se, Terminátor už bude za chvíli pryč. Na jaře jsem však udělal jednu velkou chybu, že jsem nechal jednu malou tlustou 77 (Patrika Kincla), aby dál běhala s mým pásem,“ vzkázal na adresu svého posledního přemožitele.

Že by se Oktagon dočkal třetího dílu vyhrocené války? „V prosinci pro něj nemáte adekvátního soupeře a já chci zápasit. Chci se připravovat na Attilu, chci být rozbitej, tak mě to nechte spravit. A než půjdu s Attilou do klece, chci být dvojnásobný šampion,“ dodal odvážně Vémola.

V tu chvíli už dokráčel do klece i samotný Végh, jenž si s Terminátorem poradil v zápase století před čtyřmi lety. „Karlíto, dneska si dal takový výkon, že z něj každý odpadl. Zasloužíš si velký potlesk,“ poblahopřál svému rivalovi slovenský dlouhán. A právě o jejich odvetě v rámci rozlučky s kariérou se mezi fanoušky bojových sportů mluví už nějaký ten pátek.

Karlos Vémola s pásem šampiona po boku promotérů Oktagonu.Zdroj: se svolením Oktagon MMA

„Jen jsem zklamaný z toho, že zase vyzýváš někoho jiného. Co řešíš jiného? Musíme splatit naše účty,“ pobavil Végh bratislavské publikum. „V životě jsem udělal dvě chyby. Jedna byla s tebou, ještě jsem to zpackal s Kinclem. Když mi dáš příležitost, chci to napravit. A pak si to spolu dáme na fotbalovém stadionu,“ odvětil Vémola.

Bratislavský galavečer však nabídl i několik dalších zajímavých zápasů. Druhý úspěšný skalp v řadě po návratu do klece si připsala domácí legenda Ivan Buchinger, který si poradil se slibně vzdorujícím Jakubem Dohnalem. V dalším federálním derby uspěl pro změnu český zástupce Matouš Kohout, jenž na body porazil Roberta Pukače.

Vydařený comeback si na své konto připsala i slovenská zápasnice Lucia Szabová, v bitvě dvou ranařů zase slavil Marek Mazúch. K velkému překvapení došlo v bantamové váze, kde nečekaně padl Američan Lopez proti urputnému Adamiovi z Gruzie.

Nyní se Oktagon stěhuje do anglického Manchesteru, kde už 4. listopadu odšpuntuje galavečer s pořadovým číslem 48.