Karlosi, dnes je tvůj konec! Slovensko ožilo MMA, fanoušci chystají domácí peklo

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Sedmačtyřicátý galavečer organizace Oktagon MMA v Bratislavě je v plném proudu. Do moderní Tipos Areny, kterou velice dobře pamatují i fanoušci českého hokeje, se opět sjeli příznivci bojových sportů ze všech koutů Česka i Slovenska, aby zde podpořili své favority při náročné cestě do klece. A hned při prvních krůčcích redakce Deníku po útrobách stadionu bylo patrné, že veškerá pozornost veřejnosti se upíná na federální titulové derby Vémola vs. Langer.

V pořadí již 47. turnaj Oktagonu hostí slovenská Bratislava. I s hlavním lákadlem večera Karlosem Vémolou. | Foto: se svolením Oktagon MMA