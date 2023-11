/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Československá organizace Oktagon MMA si může po sobotním galavečeru v anglickém Manchesteru odškrtnout další splněnou misi. Dlouho očekávaná premiéra na Britských ostrovech sice nepřitáhla tak enormní zájem fanoušků, za to ale nabídla velice zajímavý program zápasů. Radost českým příznivcům udělal hlavně Zdeněk Polívka, který si v tamější AO Areně poradil s domácí ikonou Leem Chadwickem. Naopak duel krajana Jakuba Bahníka musel předčasně ukončit rozhodčí. Co dalšího ještě nabídl osmačtyřicátý turnaj Oktagonu?

Český zápasník Zdeněk Polívka v akci proti domácímu Leemu Chadwickovi. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Na poloprázdné tribuny v průběhu galavečera už si promotéři československé organizace snad ani nevzpomínají. Nyní si však v anglickém Manchesteru museli velice rychle osvěžit památku na své nelehké začátky. Do místní AO Areny si našla cestu „pouze“ pětitisícovka nadšenců MMA. Na první dobrou zřejmě žádná velká sláva.

Oktagon si ale tentokrát žádné přehnané cíle nedával. Do anglické metropole přijel ukázat úvodní náčrt své show, ze které by zde jednou milerád udělal zarytou tradici. A britské publikum to náležitě ocenilo. Osmačtyřicátý turnaj obdržel i navzdory malým trhlinám slibné ohodnocení.

Jako první z českých jmen naskočil do akce Zdeněk Polívka, který odstartoval zápas s britským protivníkem Leem Chadwickem velice aktivně a už během úvodních dvou kol si v kleci vybojoval jednoznačné vedení. V tom třetím se sice místy dostával pod soupeřův tlak, nakonec ale takticky lehce svázaný duel zodpovědně dotáhl do vítězného konce.

A po dvou porážkách v řadě se konečně mohl těšit ze zdárného happyendu. „Dnes to bylo po taktické stránce skvěle zvládnuté. Už jsem hlavně potřeboval zelené políčko, a přestože jsem cítil šanci na ukončení před limitem, musel jsem si pořád hlídat kvalitu soupeře,“ přiznal po zápase český fighter s přezdívkou „Gameover“.

Radost měl zejména z úspěšného rozjezdu, během něhož zasypal zkušeného Brita několika přesnými údery. „Po dvou kolech jsem byl přesvědčený o tom, že ten zápas mám vyhraný. Bohužel i to mě trochu donutilo k pasivitě, ale víceméně až na výjimky to dneska bylo pohlídané. Vítězství je zkrátka vítězství,“ těšilo ikonu pražského Gorila MMA klubu.

O odměně za pohotové vítězství měl ovšem pětadvacetiletý zápasník ihned jasno. „Rozhodně si dám pivo, na to se moc těším. Za poslední tři měsíce jsem neměl ani jedno, takže si to teď krásně vynahradím. A jestli to nakonec bude jedno nebo více, to uvidíme,“ zakončil s úsměvem Polívka.

Bahníka vyřadila tvrdá rána do rozkroku

To jeho krajan Jakub Bahník naopak prožil v manchesterské AO Areně doslova hororový večer. Už po několika málo vteřinách boje byl totiž nepříjemně zasažen anglickým soupeřem Akonnem Wanlissem do rozkroku a rozhodčí museli duel předčasně ukončit bez vyhlášení vítěze.

V odborné rovině pojem „no contest“. Situace, ke které v MMA dochází opravdu jenom zřídka. „Příště mu zřejmě budu muset koupit titanový suspenzor. Asi když ucítil první úder, tak zjistil, že na mě nemá,“ rýpl si talentovaný Angličan do Bahníka na tiskové konferenci po turnaji. Té se český zápasník pochopitelně nezúčastnil.

Dalším ostře sledovaným zápasem sobotní karty bylo střetnutí rumunského zabijáka s moldavskými kořeny Iona Surduho s francouzským bojovníkem Alexem Lohorém, který si už v prvním kole suverénně podmanil první zmiňovaný. Svým výkonem si posléze řekl rovněž o štědrý bonus za nejlepší výkon večera.

„Doufám, že budu zápasit už v prosinci, vyhraju a pak konečně dostanu titulovou šanci. Vždycky si jdu pro KO, stejně jako dnes,“ řekl odhodlaně Surdu, jenž si dělá choutky na pás šampiona velterové váhy Oktagonu.

Historicky první britskou Oktagon výzvu nakonec ovládl anglický supertalent a debutant mezi profesionály George Staines, jenž ve finále přemohl irského protivníka Denise Frimponga. Domácí publikum se bavilo taktéž u netradiční bitvy dvou hvězdiček showbyznysu, z níž vyšel jako jednoznačný vítěz účastník několika britských reality show Jake Quickenden.

Jen samotný vrchol galavečera přinesl mírně rozpačitou koncovku. Fanoušky poháněný Velšan Aaron Aby si v titulovém zápase proti favorizovanému Eliasi Garciovi vedl velice dobře, jenže ke konci druhého kola schytal prudký úder do hlavy, jenž nakonec přiměl rozhodčího po domluvě s lékařem zápas ukončit. A pás šampiona tak putoval do rukou hbitého Američana.

Na příští, v pořadí již 49. turnaj, se Oktagon vrátí opět do Německa. Tentokrát ovšem bude dějištěm Kolín nad Rýnem. A poté už přijdou na řadu dva očekáváné prosincové galavečery v Ostravě a Praze.