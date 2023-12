Už v sobotu odšpuntuje československá organizace Oktagon MMA svůj jubilejní padesátý turnaj, který bude protentokrát hostit Ostrava. Na dlouho očekávaném galavečeru bojových sportů se představí hned deset domácích zápasníků, fanoušci se mohou mimo jiné těšit i na nástupy rodáků ze severu Moravy. Největším lákadlem však přesto zůstávají dva ostré titulové zápasy, které budou korunovat nové krále v lehké a pérové divizi.

Hlavní lákadlo sobotního galavečera v Ostravě Losene Keita (vpravo). | Foto: se svolením Oktagon MMA

Bohaté prosincové menu z repertoáru žlutočerné organizace startuje jubilejním padesátým galavečerem v Ostravě, který nabídne příznivcům MMA hned jedenáct zápasů na kartě. Zapálené severomoravské publikum bude svědkem dvou soubojů o pás šampiona, a také další sobotní bitvy v kleci mohou výrazně zamíchat s budoucími kartami promotérů Oktagonu.

Na pátečním Oktagon Time, tradiční tiskové konferenci pro širokou veřejnost, se o největší sympatie fanoušků přihlásil belgický démon Losene Keita, jenž v přímém měření sil o uvolněný titul pérové váhy vyzve německou naději Nika Samsonidseho. A už v předvečer zápasu tradičně sršel dobrou náladou, když hecoval ostravské publikum v dresu fotbalového Baníku.

V kleci však šampiona Keitu, který se na scénu vrací po zranění na červencové Štvanici, nečeká žádná procházka růžovým sadem. Samsonidse platí v očích odborné veřejnosti za největší talent v celém Německu, důkazem toho je hned devět ukončení, z toho osm v 1. kole. A Ostravu tak čeká skutečně peprný závěr jubilejního 50. turnaje.

Slovenská válka i velký návrat Peňáze

O královský pás lehké váhy se v odvetném střetnutí utkají slovenští zápasníci Ivan Buchinger s Ronaldem Paradeiserem, další velký tahák sobotního galavečera. V prvním vzájemném zápase před dvěma lety zvítězil legendární „Buki“, nyní se však sázkové kanceláře přiklánějí spíše na stranu šestadvacetiletého fightera, jenž v Ostravě nastoupí ke svému třetímu titulovému klání v kariéře.

A Paradeiser má svému zkušenějšímu krajanovi rozhodně co vracet. Když mu v roce 2021 vyfoukl vytoužený pás, ocitl se přemožitel jmen jako Brichta, Ryšavý či Široký na pomyslné křižovatce osudu. „Nevěděl jsem, jestli chci vůbec pokračovat,“ přiznal. Nyní se ale vrací ve velké formě a s přesvědčením, že do třetice už bude v cestě za zlatým opaskem úspěšný.

Po dlouhodobém zranění, které se nakonec protáhlo na celý rok, půjde do akce oblíbený ranař Matěj Peňáz, jehož v úvodní prověrce po návratu otestuje nepříjemný Nor Ole Magnor. „Ruka drží, stoprocentně jí věřím. Občas se sice ještě ozve, ale není to nic, co by mě limitovalo. Už se moc těším zpátky do klece,“ prozradila aktuální šestka střední váhy.

Duel, kde to bude tvrdým knokautem zavánět už od první vteřiny zápasu, obstará další oblíbenec domácích fanoušků Vlado Lengál, na něhož čeká po životním výkonu na pražské Štvanici přestřelka se švédským bijcem Samuelem Barkem. Ostravské publikum však ještě předtím dostanou do varu dva místní zápasníci Jan Široký s Matějem Kuzníkem.

K jistému překvapení může dojít v utkání mezi Rafaelem Xavierem a Danem Vinnim, zajímavé bude rovněž sledovat Mátého Kertésze, který bude chtít odčinit dvě porážky z letošního roku. A na své si fanoušci přijdou i v zápase českých bijců Andrése Rašky s Michalem Kotalíkem.