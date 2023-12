Zápas, který už netrpělivě vyhlíží celá domácí scéna MMA. Jubilejní 50. galavečer Oktagonu v Ostravě obohatí rovněž odvetná bitva zkušených slovenských zápasníků, tentokrát rovnou o uvolněný pás v lehké váze. Na jedné straně bude stát nestárnoucí ikona bojových sportů Ivan Buchinger, na té druhé pak neúnavný čekatel na titul a jeho mladší krajan Ronald Paradeiser. Kamarádský souboj? Tak ten v ostravské kleci rozhodně nečekejte.

Slovenská ikona MMA Ivan Buchinger. | Foto: se svolením Oktagonu MMA

Hned dva titulové zápasy uvidí fanoušci československé organizace na padesátém turnaji v ostravské aréně. Už v sobotu večer si pás šampiona pérové váhy vyzvedne miláček publika Losene Keita, nebo jeden z největších talentů Oktagonu Niko Samsonidse. A na severu Moravy dojde také na ostře sledovanou přestřelku slovenských fighterů o korunu krále v lehké divizi.

Příznivci MMA nazýván rovněž jako střet dvou generací slovenské školy bojových sportů. Do jednoho rohu se postaví sedmatřicetiletý sympaťák Ivan Buchinger, ostřílený mazák a šampion hned tří organizací, kterého se však pokusí zastavit o jedenáct let mladší Ronald Paradeiser, snící o mistrovském pásu už nějaký ten pátek.

V kleci už se oba zmiňovaní potkali před více než dvěma lety, tehdy se z vítězství na turnaji Oktagon 21 radoval zkušenější Buchinger, jenž po tomto klání zároveň oblékl plášť šampiona žlutočerné organizace. A s troufalými plány nešetří ani protentokrát. „Jdu ho zničit a po zápase budu držet opasek,“ pronesl někdejší soupeř Conora McGregora v pořadu Cesta na Oktagon.

Teď ho dokážu zlikvidovat, věří Paradeiser

„To, že se mnou chce Rony jít, mě upřímně probudilo. Všude tvrdil, že na mě má. To mě hrozně nahecovalo. Bude to však mít hodně těžké, nebude vědět, jestli je chlap, nebo žena,“ dodal sebevědomě Buchinger, který však půjde do zápasu s krajanem jako mírný papírový outsider.

Rodák ze slovenského Gabčíkova přitom vstoupil do profesionálního světa MMA již před patnácti lety a na své konto už stihl zapsat devětačtyřicet oficiálních zápasů napříč různými organizacemi. Ten padesátý si připíše za pár dní na jubilejním galavečeru Oktagonu. „Už to beru úplně jinak. Když teď vyhraju, bude to pro mě jen další plus, ale už to neberu tak, že musím zvítězit,“ podotkl.

Tentokrát ale bude čelit výrazně lépe připravenému Ronaldu Paradeiserovi, který od vzájemné porážky zvládl hned šest nadcházejících zápasů a v kleci nestačil pouze na rozjetého Keitu. V šestadvaceti letech je momentálně na svém vrcholu a zcela zaslouženě mu patří nálepka velké domácí naděje MMA. Sedmnáct vítězných zápisů z 25 klání ostatně mluví za všechno.

Jedna z největších nadějí československého MMA Ronald Paradeiser.Zdroj: se svolením Oktagonu MMAA další obrovský skok v kariéře může udělat už v sobotu. Do svého třetího titulového zápasu pod hlavičkou Oktagonu vkládá vysoký ranař obrovské naděje. „Když jsem s ním tehdy prohrál, byl to trn do srdce. Nevěděl jsem, co dál. Jestli chci trénovat, jestli ještě vůbec chci ten sport dělat,“ přiznal Paradeiser.

„Ivan je pro mě stále velké sousto. Je to šampion, nejúspěšnější Slovák. Je to velká motivace, ale o to víc ho chci porazit. Teď jsem se posunul na jinou úroveň a vím, že Buchingera dokážu zlikvidovat,“ odvětil. „Vím, že když nastoupím, tak to bude jiný Rony Paradeiser,“ dodala současná jednička lehké váhy.

Cesta na Oktagon 50: Paradeiser vs. Buchinger 2

Zdroj: Youtube

Dříve ke svému rivalovi vzhlížel, nyní jej však v pořadu Tváří v tvář přivítal se zcela odlišným postojem. „Už k němu nemám žádný respekt. Začal být strašný spekulant. Říká, že nemá peníze a pak odjede na Maledivy. Šest týdnů před titulovým duelem? Přijde mi, že si hraje na Attilu, aby z toho vytěžil nějaké peníze,“ pronesl na adresu Buchingera.

„Chytil jsi takovou pózu, že hraješ lidem na city,“ doplnil Paradeiser, načež mu zkušenější krajan začal vysvětlovat důvody svého výletu do exotiky. „Tři dny předtím jsme se dohodli na zápase, tak jsem nechtěl, aby si lidé řekli, že před naším soubojem jedu na výlet,“ bránil se sedmatřicetiletý fighter. „Každý to bere jinak, ale podle mě nejsem falešný,“ dodal s úsměvem.

Jak tahle přestřelka dopadne a kdo si nakonec odnese vzácný pás šampiona lehké váhy, se fanoušci Oktagonu dozví už v sobotu 9. prosince. Jubilejnímu 50. turnaji bude navíc předcházet páteční Oktagon Time, tradiční tisková konference za účasti největších ikon organizace.